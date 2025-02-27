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Ігор Петренко Політолог

Нова коаліція у Німеччині: чого чекати Україні?

glavcom.ua
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Очільник ХДС Фрідріх Мерц виступає з першою промовою перед прихильниками після виборів до Бундестагу. Берлін, Німеччина, 23 лютого 2025 року
фото: Reuters

Які перспективи для підтримки України від нової влади у Німеччині?

Перемога консерваторів на виборах у Німеччині та початок коаліційних перемовин означають зміну політичного курсу країни.

Уряд, який сформує Фрідріх Мерц, ймовірно, перегляне деякі ключові підходи до внутрішньої політики та зовнішньої співпраці.

Це має особливе значення для України, яка розраховує на продовження військової та фінансової підтримки з боку Берліна.

Які зміни очікують на відносини між Україною та Німеччиною? Чи вплинуть коаліційні компроміси на військову допомогу Києву? І як Україна планує зміцнювати стратегічне партнерство з Берліном?

Результати виборів та політичні тенденції

Перемовини щодо формування нової коаліції у Німеччині вже тривають, і головні політичні сили визначають спільні позиції. 23 лютого 2025 року парламентські вибори принесли низку несподіванок. Перемогу здобув блок Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС) із результатом 28,5% (208 місць з 630).

Друге місце посіла правопопулістська «Альтернатива для Німеччини» (AfD) з 20,8% (152 мандати), що стало історично високим результатом для цієї партії. Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яка очолювала попередній уряд, зазнала нищівної поразки, набравши лише 16,4% (120 мандатів).

Однією з помітних тенденцій стало несподіване посилення Лівої партії серед молодих виборців. Цей результат значною мірою пояснюється радикалізацією політичного спектра на тлі посилення AfD та спільного голосування ХДС/ХСС щодо нових міграційних законів, які передбачають жорсткіший контроль над імміграційними потоками. Водночас у багатьох партіях відбулося суттєве оновлення поколінь, що створює нові виклики та можливості для політичного ландшафту Німеччини.

Перемовини щодо коаліції

Фрідріх Мерц, лідер ХДС, отримав мандат на формування уряду і проводить складні переговори з потенційними партнерами – СДПН. Він фактично перезібрав свою партію після спадку Ангели Меркель, зробивши її більш консервативною та орієнтованою на економічний прагматизм.

У перемовинах із СДПН ключовими питаннями стали зовнішня політика та безпека, міграційна політика та економічний розвиток. Попри певні розбіжності, сторони поступово наближаються до компромісу, розуміючи, що стабільність нового уряду залежить від здатності узгоджувати спільні рішення. З огляду на кількість мандатів ХДС/ХСС та СДПН можуть створити стійку коаліцію.

Хто такий Фрідріх Мерц?

Фрідріх Мерц має значний політичний і бізнесовий досвід. У 2000-х роках він очолював фракцію ХДС/ХСС у Бундестазі, а після відходу з політики працював у фінансовому секторі, зокрема у компанії BlackRock. Його повернення у політику у 2021 році ознаменувало відродження традиційного консерватизму у Німеччині.

Його стиль управління характеризується жорсткістю, прагматизмом та орієнтацією на економічну ефективність. Саме ці якості можуть вплинути на прийняття рішень щодо допомоги Україні – підтримка буде прорахованою та з урахуванням інтересів німецької економіки.

Політика Мерца щодо України

Фрідріх Мерц послідовно виступає за підтримку України, наголошуючи, що «майбутнє Європи залежить від стійкості України». Особливо після критичних випадів Дональда Трампа щодо України та Володимира Зеленського, Мерц підтвердив, що «Німеччина має взяти на себе більше відповідальності за безпеку на континенті».

Він наполягає на збереженні військової допомоги Києву, включно з постачанням сучасного озброєння, а також наголошує на важливості стратегічного партнерства між Берліном і Києвом.

Відносини України та Німеччини

Німеччина вже надала Україні значну військову та фінансову допомогу. Від початку повномасштабного вторгнення Берлін передав Києву сучасну техніку, зокрема системи ППО IRIS-T, танки Leopard 2, самохідні гаубиці PzH 2000 та боєприпаси. Окрім цього, надано фінансову підтримку в межах загальноєвропейських програм допомоги та двосторонніх ініціатив, що включають макрофінансову допомогу та гуманітарні програми.

У січні 2024 року Україна та Німеччина підписали двосторонню угоду про довгострокове партнерство, яка передбачає зобовʼязання Німеччини підтримувати Україну у військовій, економічній та гуманітарній сферах. Угода також передбачає спільну роботу над післявоєнним відновленням та посиленням енергетичної безпеки України.

Окрім фінансової та військової допомоги, Німеччина розпочала будівництво підприємств оборонного сектору в Україні. Це відкриває нові можливості для двосторонньої співпраці у галузі оборонних технологій та зміцнення спроможності Збройних Сил України.

Спільні виробничі ініціативи також мають стратегічне значення для підвищення обороноздатності не лише України, а й самої Європи, оскільки дозволяють ЄС стати менш залежним від зовнішнього постачання озброєнь та компонентів.

Український президент Володимир Зеленський вибудовує відносини з новим німецьким урядом, прагнучи закріпити довгострокову підтримку. Його дипломатичні зусилля спрямовані на те, щоб переконати Берлін у необхідності не лише збереження фінансової допомоги, а й активної участі Німеччини у відновленні України.

Відносини Києва та Берліна мають стратегічне значення, і в умовах змін у європейській політиці українська дипломатія має працювати над тим, щоб залишатися в пріоритетах нового уряду Німеччини.

Очікується, що Німеччина збереже військову підтримку для України, проте її формат може змінитися. Берлін може запровадити більш структурований підхід, надаючи допомогу під конкретні реформи та безпекові ініціативи.

Водночас зростає роль Європейського оборонного союзу, і Мерц, як прихильник зміцнення обороноздатності ЄС, може активно просувати ініціативи, спрямовані на створення більш незалежної європейської системи безпеки. Для України важливо використати цей момент для посилення своєї інтеграції в європейські структури.

Новий уряд у Берліні, ймовірно, діятиме більш прагматично, балансуючи між внутрішніми викликами та міжнародними зобовʼязаннями. Києву варто зосередитися на активному діалозі з Берліном, демонструючи свою стратегічну важливість для європейської безпеки та економіки.

У нових політичних реаліях Україна має гнучко адаптувати свою дипломатію, щоб не втратити ключового союзника у Європі.

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Джерело
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Теги: коаліція дипломатія Німеччина вибори політика Україна озброєння Фрідріх Мерц переговори

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Ігор Петренко

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