Франція готова використати ядерний щит для захисту Європи – The Telegraph

Присутність літаків з ядерною зброєю стане сигналом для Росії

Французькі винищувачі з відповідним озброєнням можуть бути розгорнуті в Німеччині

Франція готова використовувати свої сили ядерного стримування, щоб захистити Європу замість Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

За даними видання, французькі винищувачі з відповідним озброєнням можуть бути розгорнуті в Німеччині, оскільки США погрожують вивести свої сили з континенту.

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після перемоги на виборах, закликав Британію та Францію розширити свій ядерний захист, оскільки він прагне «незалежності» Європи від адміністрації президента США.

За словами французького чиновника, розміщення літаків з ядерною зброєю стане сигналом для Росії. Водночас дипломати в Берліні вважають, що заяви про можливе розміщення французької ядерної зброї в Німеччині є елементом тиску на прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, щоб він зробив те саме довівши, що він серйозно ставиться до внеску в європейську безпеку.

Президент Франції Еммануель Макрон розмовляв із Мерцем перед поїздкою до Білого дому, щоб представити Трампу свій план європейської безпеки та захисту України.

Нагадаємо, президент Франції взяв участь у конференції G7 та провів зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. Так, Трамп зробив низку заяв стосовно російсько-української війни після зустрічі із президентом Франції.

Раніше президент США заявив, що Європа нібито дає у борг гроші Україні. Однак, президент Франції Еммануель Макрон відразу йому заперечив.

До слова, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що можливість передачі Україні ядерної зброї залежить від рішення президента Дональда Трампа.