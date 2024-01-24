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Зеленський провів телефонну розмову з Шольцом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський провів телефонну розмову з Шольцом
Політики обговорили питання підготовки угоди між Україною та ФРН про безпекові гарантії
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Зеленський обговорив з Шольцом політичну, військову та гуманітарну ситуацію в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом, де обговорили подальшу оборонну співпрацю. Про це повідомив Зеленський в Telegram.

Зокрема, під час розмови йшлося про посилення української системи ППО, а також артилерії та бронетехніки. Президент Зеленський подякував Шольцу за збільшення оборонної допомоги нашій державі на поточний рік до 8 млрд євро, а також нещодавнє рішення Німеччини про передачу Україні шести гелікоптерів Sea King Mk41. 

«Приділили увагу питанням початку фактичного переговорного процесу щодо вступу України до ЄС. Відзначив важливу роль Німеччини в цьому та акцентував на необхідності подальшої підтримки України», – йдеться в повідомленні.

Ще однією темою стало питання забезпечення макрофінансової допомоги Україні з боку Євросоюзу.

Крім того, Зеленський із Шольцом обговорили питання підготовки угоди між Україною та ФРН про безпекові гарантії та заходи двостороннього політичного діалогу у найближчій перспективі.

Нагадаємо, Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками засідання «Рамштайн» повідомив про передачу Україні багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41. Україна отримає шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. Німецька сторона також забезпечить навчання українських військових.

Як стало відомо згодом, гелікоптери можуть прибути в Україну вже у квітні цьогоріч.

До слова,  Бюджетний комітет німецького парламенту схвалив бюджет на 2024 рік після тижня суперечок. Уряд Німеччини планує подвоїти військову допомогу Україні до 8 млрд євро.

Теги: Олаф Шольц Володимир Зеленський війна Німеччина

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