Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Ще недавно Німеччина виявляла обережність щодо радикальних кроків у сторону Китаю

Берлін висловив готовність до впровадження Європейським Союзом жорсткіших обмежень, спрямованих на стримування стрімкого напливу товарів із КНР. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Така позиція німецької сторони дала поштовх новим ініціативам Європейської комісії, яка прагне зміцнити економічну безпеку економічного блоку. У межах цієї стратегії очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела зустріч із єврокомісарами, щоб визначити подальший курс у відносинах із Пекіном та сформувати комплекс заходів для обмеження китайського впливу.

Раніше Німеччина виявляла обережність щодо радикальних кроків через ризик дзеркальних дій з боку Китаю, тоді як інші держави, зокрема Франція, активно наполягали на захисті європейських виробників. Тепер німецький урядовець у коментарі для Politico підтвердив, що Берлін відкритий до діалогу щодо впровадження захисних інструментів для врегулювання проблеми надлишкових виробничих потужностей КНР.

Необхідність таких дій зумовлена тим, що торговельний дефіцит ЄС у відносинах із Китаєм зріс із €312 млрд у 2024 році до €360 млрд минулого року. Масовий імпорт різноманітної китайської продукції – від текстилю й сонячних батарей до автомобілів – завдає збитків промисловому сектору Європи, провокуючи закриття підприємств та скорочення робочих місць.

Попри зміну позиції Берліна, Урсулі фон дер Ляєн ще належить узгодити єдиний підхід серед членів Єврокомісії. Ситуація ускладнюється розбіжностями всередині її власного офісу, який продемонстрував непослідовність при формулюванні підсумків зустрічі. У початковому варіанті офіційного повідомлення зазначалося, що Китай залишається важливим партнером, а контакти триватимуть, «поки канали зв'язку залишаються відкритими». Згодом фразу про відкриті канали видалили, а пресслужба пояснила цей інцидент помилкою при розшифруванні рукописного тексту.

Як відомо, Іспанія відкликала свою підтримку французької ініціативи, яка передбачала радикальне посилення торговельного захисту Європейського Союзу від економічної експансії Китаю.

Іспанський міністр економіки та торгівлі Карлос Куерпо заявив, що на поточному етапі Мадрид не надавав жодної політичної підтримки відповідному неофіційному документу.

Раніше повідомлялося, що Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди та Литва подали до Європейської комісії спільний неофіційний документ із закликом активніше впроваджувати тарифи та інші обмежувальні заходи для протидії недобросовісній конкуренції. Як повідомляє Politico, підписанти, серед яких відсутня лише одна велика економіка ЄС – Німеччина, пропонують частіше розпочинати розслідування щодо збоїв у торгівлі, розширити штат слідчих підрозділів і рішучіше оскаржувати порушення правил у Світовій організації торгівлі.