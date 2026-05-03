Китай випробовує стратегічні дрони-невидимки

БпЛА виконуватимуть завдання з цілодобової стратегічної розвідки та завдання важких ударів на великих відстанях

Китай стрімко нарощує випробування надвеликих стелс-безпілотників на своїх найбільш закритих об'єктах, що підтверджують нові супутникові знімки. Про це пише «Главком» із посиланням на TWZ.

На одному майданчику вперше зафіксували одразу кілька типів новітньої авіації, серед яких виділяється апарат з неофіційною назвою «Монстр Малан» (WZ-X). Його масштаби є унікальними для безпілотної авіації: розмах крил у 53 м. фактично відповідає габаритам американського стратегічного бомбардувальника B-2 Spirit. Разом із ним на знімках помітили інший великий дрон із розмахом крил близько 42 м., який, попри менші розміри, виглядає значно масивнішим і, ймовірно, розрахований на велике бойове навантаження.

Конструктивні особливості цих апаратів, зокрема схема «літаюче крило», свідчать про ставку Пекіна на малопомітність для ворожих радарів. Аналітики припускають, що дрони виконуватимуть завдання з цілодобової стратегічної розвідки та завдання важких ударів на великих відстанях. Паралельно з цим Пекін активно розвиває концепцію «безпілотних напарників» для звичайних винищувачів, які зможуть виконувати найнебезпечніші місії замість пілотів. Вибухове зростання інвестицій у цей сегмент та інтенсивність польотів протягом останніх місяців підтверджують, що Китай готується до масштабного технологічного протистояння в небі, тримаючи точні характеристики та назви моделей у суворій державній таємниці.

фото: PLANET LABS INC

Як відомо, у 2025 році глобальні видатки на військові потреби зросли на 2,9%, сягнувши майже $2,9 трлн, що становить 2,5% світового ВВП. Згідно зі щорічним звітом Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), цей показник є найвищим з 2009 року.

Понад половину загальної суми (58%) припадає на п’ять країн: США, Китай, Росію, Німеччину та Індію. Хоча темпи зростання дещо сповільнилися порівняно з 2024 роком, експерти пояснюють це відсутністю нових пакетів допомоги Україні від США у 2025 році. Якщо не враховувати американські видатки, світове зростання в оборонній сфері склало б суттєві 9,2%.