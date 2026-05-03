Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай випробовує стратегічні дрони-невидимки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Китай випробовує стратегічні дрони-невидимки
фото: PLANET LABS INC

БпЛА виконуватимуть завдання з цілодобової стратегічної розвідки та завдання важких ударів на великих відстанях

Китай стрімко нарощує випробування надвеликих стелс-безпілотників на своїх найбільш закритих об'єктах, що підтверджують нові супутникові знімки. Про це пише «Главком» із посиланням на TWZ.

На одному майданчику вперше зафіксували одразу кілька типів новітньої авіації, серед яких виділяється апарат з неофіційною назвою «Монстр Малан» (WZ-X). Його масштаби є унікальними для безпілотної авіації: розмах крил у 53 м. фактично відповідає габаритам американського стратегічного бомбардувальника B-2 Spirit. Разом із ним на знімках помітили інший великий дрон із розмахом крил близько 42 м., який, попри менші розміри, виглядає значно масивнішим і, ймовірно, розрахований на велике бойове навантаження.

Конструктивні особливості цих апаратів, зокрема схема «літаюче крило», свідчать про ставку Пекіна на малопомітність для ворожих радарів. Аналітики припускають, що дрони виконуватимуть завдання з цілодобової стратегічної розвідки та завдання важких ударів на великих відстанях. Паралельно з цим Пекін активно розвиває концепцію «безпілотних напарників» для звичайних винищувачів, які зможуть виконувати найнебезпечніші місії замість пілотів. Вибухове зростання інвестицій у цей сегмент та інтенсивність польотів протягом останніх місяців підтверджують, що Китай готується до масштабного технологічного протистояння в небі, тримаючи точні характеристики та назви моделей у суворій державній таємниці.

Китай випробовує стратегічні дрони-невидимки фото 1
фото: PLANET LABS INC
Китай випробовує стратегічні дрони-невидимки фото 2
фото: PLANET LABS INC

Як відомо, у 2025 році глобальні видатки на військові потреби зросли на 2,9%, сягнувши майже $2,9 трлн, що становить 2,5% світового ВВП. Згідно зі щорічним звітом Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), цей показник є найвищим з 2009 року. 

Понад половину загальної суми (58%) припадає на п’ять країн: США, Китай, Росію, Німеччину та Індію. Хоча темпи зростання дещо сповільнилися порівняно з 2024 роком, експерти пояснюють це відсутністю нових пакетів допомоги Україні від США у 2025 році. Якщо не враховувати американські видатки, світове зростання в оборонній сфері склало б суттєві 9,2%.

Теги: озброєння безпілотник Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський зазначив, що Україна відчуває дефіцит антибалістичних ракет
Зеленський назвав одне з найскладніших завдань для оборонної галузі України
3 квiтня, 12:46
Ворог атакував двома FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади
Обстріли Миколаївщини: через атаку дрона постраждало подружжя
5 квiтня, 08:33
Ван Ї наголосив, що основним шляхом вирішення проблем судноплавства в Ормузькій протоці є якнайшвидше досягнення угоди про припинення вогню
РФ співпрацюватиме з Китаєм через ситуацію на Близькому Сході
5 квiтня, 21:48
НАТО не очікує скорочення допомоги Україні через ситуацію з Іраном
Генсек НАТО відповів, чи вплине війна в Ірані на постачання зброї Україні
15 квiтня, 23:48
AP: Китай заявив про готовність прийняти збагачений уран з Ірану
AP: Китай заявив про готовність прийняти збагачений уран з Ірану
18 квiтня, 00:28
Прага: тисячі чехів вийшли в центрі столиці на акцію підтримки «Разом за Україну»
«Щомісяця звучить сирена». Посол України розповів, як в Чехії готуються до російської загрози
18 квiтня, 21:15
Ціна російського газу для Китаю цьогоріч становитиме $258,80 за 1000 кубометрів, що на понад 38% нижче середньої ціни
Росія кілька років продаватиме Китаю газ майже за безцінь – Bloomberg
21 квiтня, 07:57
До масового виробництва систем Octopus, розроблених фахівцями ЗСУ, долучилися 29 компаній
Нова стратегія ППО: Україна готує «сюрприз» для російських «шахедів»
1 травня, 15:46
За словами уповноваженого президента з питань санкційної політики, у нових зразках БпЛА практично відсутні компоненти з Нідерландів
Україна виявила нові іноземні компоненти в російських дронах
1 травня, 22:07

Політика

Китай випробовує стратегічні дрони-невидимки
Китай випробовує стратегічні дрони-невидимки
Республіканці виступили проти Трампа через скорочення військової присутності в Німеччині
Республіканці виступили проти Трампа через скорочення військової присутності в Німеччині
Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч 3 травня
Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч 3 травня
Трамп планує вивести з Німеччини значно більше військових, ніж було заплановано
Трамп планує вивести з Німеччини значно більше військових, ніж було заплановано
NYT: Війна в Ірані викрила слабкості США
NYT: Війна в Ірані викрила слабкості США
FT: Франція та Німеччина просувають ідею «асоційованого членства» України в ЄС
FT: Франція та Німеччина просувають ідею «асоційованого членства» України в ЄС

Новини

В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Вчора, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
1 травня, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
1 травня, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
1 травня, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
1 травня, 03:37

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua