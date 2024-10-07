Атака дронів на Київ: влада повідомила про збиті цілі

Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі і сумарно тривала понад дві години

Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці були знешкоджені. Про це повідомляє Київська МВА.

«Четверта повітряна атака на Київ з початку жовтня! Як і практично кожної ночі, російська армія знову застосувала безпілотні літальні апарати. На Київ дрони заходили хвилями та з різних напрямків», – йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі і сумарно тривала понад дві години.

Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Нагадаємо, у ніч проти 6 жовтня російські окупанти вчергове атакували Київ безпілотниками. Дрони заходили хвилями з різних напрямків, а повітряна тривога в місті оголошувалася тричі і тривала понад 5 годин. Влада подякувала киянам та гостям міста за дотримання правил безпеки під час повітряної тривоги.