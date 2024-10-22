Громадяни не бажають йти до армії – начальник Генштабу Чехії

Набір до лав армії у Чехії йде не так добре, як це потрібно державі

Начальник Генерального штабу чеської армії Карел Ржехка повідомив, що набір до чеської армії відбувається не так, як було заплановано

Набір в армію відбувається не так, як потрібно Чехії. Про це заявив начальник Генерального штабу чеської армії Карел Ржехка, пише denik.cz.

За його словами, показники набору до армії падають з року в рік. При цьому він зазначив, що для армії важливим є не просто поповнення, а те, скільки людей йде з армії і скільки додається.

«Цього року цифри дуже погані, і тенденція не дуже сприятлива», – сказав він. Військовий вважає, що в майбутньому армії доведеться вживати радикальніших заходів, що стосуються, зокрема, пільг для солдатів.

«Бо армія перестає бути конкурентоспроможною… Ми підготували низку короткострокових та середньострокових заходів, щодо яких ми ведемо консультації з міністерством. І ми також готуємо можливість деяких законодавчих кроків у співпраці з міністром оборони та міністерством, включаючи, наприклад, внесення поправок до деяких законодавчих актів», – повідомив Ржехка.

Обов'язкова військова служба закінчилася наприкінці 2004 року, і, за словами Ржехки, на той час це мало абсолютний сенс, а армія просунулась уперед завдяки професіоналізації.

«З моєї точки зору, це мало негативний аспект в тому сенсі, що сьогодні, коли ситуація інша, щороку з обов’язкового запасу виходять десятки тисяч людей, які пройшли певну військову підготовку, і ми їх майже не замінюємо, або робимо це замало», – сказав він.

Як зазначає видання, згідно зі звітом Міністерства оборони, станом на початок цього року в складі оборонного відомства було 27 826 професійних військовослужбовців і 4 266 військовослужбовців активного резерву. Згідно зі стратегічними планами, до 2030 року армія хоче мати 30 тисяч професійних військових і 10 тисяч військовослужбовців активного резерву.

Нагадаємо, Україна отримає 500 тис. артилерійських снарядів до кінця року в межах «чеської ініціативи». Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала. Посадовець наголосив, що в майбутньому програму можуть продовжити, якщо вдасться отримати підтримку країн-донорів, адже потреба в снарядах для України зберігається.





