Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Громадяни не бажають йти до армії – начальник Генштабу Чехії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Громадяни не бажають йти до армії – начальник Генштабу Чехії
Набір до лав армії у Чехії йде не так добре, як це потрібно державі
фото із відкритих джерел

Начальник Генерального штабу чеської армії Карел Ржехка повідомив, що набір до чеської армії відбувається не так, як було заплановано

Набір в армію відбувається не так, як потрібно Чехії. Про це заявив начальник Генерального штабу чеської армії Карел Ржехка, пише denik.cz.

За його словами, показники набору до армії падають з року в рік. При цьому він зазначив, що для армії важливим є не просто поповнення, а те, скільки людей йде з армії і скільки додається.

«Цього року цифри дуже погані, і тенденція не дуже сприятлива», – сказав він. Військовий вважає, що в майбутньому армії доведеться вживати радикальніших заходів, що стосуються, зокрема, пільг для солдатів.

«Бо армія перестає бути конкурентоспроможною… Ми підготували низку короткострокових та середньострокових заходів, щодо яких ми ведемо консультації з міністерством. І ми також готуємо можливість деяких законодавчих кроків у співпраці з міністром оборони та міністерством, включаючи, наприклад, внесення поправок до деяких законодавчих актів», – повідомив Ржехка.

Обов'язкова військова служба закінчилася наприкінці 2004 року, і, за словами Ржехки, на той час це мало абсолютний сенс, а армія просунулась уперед завдяки професіоналізації.

«З моєї точки зору, це мало негативний аспект в тому сенсі, що сьогодні, коли ситуація інша, щороку з обов’язкового запасу виходять десятки тисяч людей, які пройшли певну військову підготовку, і ми їх майже не замінюємо, або робимо це замало», – сказав він.

Як зазначає видання, згідно зі звітом Міністерства оборони, станом на початок цього року в складі оборонного відомства було 27 826 професійних військовослужбовців і 4 266 військовослужбовців активного резерву. Згідно зі стратегічними планами, до 2030 року армія хоче мати 30 тисяч професійних військових і 10 тисяч військовослужбовців активного резерву.

Нагадаємо, Україна отримає 500 тис. артилерійських снарядів до кінця року в межах «чеської ініціативи». Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала. Посадовець наголосив, що в майбутньому програму можуть продовжити, якщо вдасться отримати підтримку країн-донорів, адже потреба в снарядах для України зберігається. 



Читайте також:

Теги: міністр армія Чехія призов до армії військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У герметичній капсулі Sarco смерть настає після того, як людина всередині неї натискає на кнопку і випускає азот
У Швейцарії поліція провела арешти через появу капсули для самогубств
26 вересня, 07:00
В Іраку атакували базу США
Невідомі обстріляли «Катюшами» військову базу США в Іраку
1 жовтня, 02:22
Такі дії є цинічним і грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин
Окупанти розстріляли 16 українських військовополонених біля Покровська, розпочато розслідування
1 жовтня, 21:15
Згідно з новими нормам, інвентарним речовим майном лишається тільки броня і каска, для ДШВ та ССО – броня, каска та навушники
Міноборони оновило перелік інвентарного речового майна ЗСУ
3 жовтня, 12:57
Ціллю РФ є Вовчанськ, ворог хоче повністю окупувати його, щоб утворити плацдарм для просування військ
Чи готується РФ до нового наступу на Харків: ЗСУ пояснили, що відбувається біля міста
5 жовтня, 14:21
ЦАХАЛ веде наземну операцію на півдні Лівану
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію більше 400 бойовиків «Хезболли», багато з них командири
5 жовтня, 15:52
Іран висунув умови для припинення вогню в Лівані
Іран висунув умови для припинення вогню в Лівані
6 жовтня, 04:30
Зранку 10 жовтня місцеві пабліки писали про звуки вибухів у Кривому Розі
Кривий Ріг атакував дрон росіян, пошкоджено п'ятиповерхівку
10 жовтня, 08:34
Сергій Салатов, за словами журналістів, ймовірно, мав зв’язки з «ДНР»
Призначено службову перевірку щодо командира 107-го батальйону ТрО Салаватова: що сталося
18 жовтня, 08:30

Соціум

Громадяни не бажають йти до армії – начальник Генштабу Чехії
Громадяни не бажають йти до армії – начальник Генштабу Чехії
Південна Корея розглядає передачу Україні летальної зброї – ЗМІ
Південна Корея розглядає передачу Україні летальної зброї – ЗМІ
Центр протидії дезінформації пояснив причину ударів дронами по спиртзаводах в РФ
Центр протидії дезінформації пояснив причину ударів дронами по спиртзаводах в РФ
Курська спецоперація ЗСУ. Бойовик Кадирова визнав проблеми у росіян
Курська спецоперація ЗСУ. Бойовик Кадирова визнав проблеми у росіян
Тривожна ніч в РФ: що відомо про стратегічні підприємства, які атакували дрони
Тривожна ніч в РФ: що відомо про стратегічні підприємства, які атакували дрони
Дрони атакували підприємства в Тамбовській і Воронезькій областях РФ
Дрони атакували підприємства в Тамбовській і Воронезькій областях РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
81K
Вірменія оголосила своє рішення щодо приєднання до БРІКС
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2024
16K
Північна Корея відповіла на звинувачення у відправленні своїх військ до РФ
15K
Прогноз магнітних бур на 22-24 жовтня: якою буде сонячна активність
13K
Ризик збройної акції? США застерегли Угорщину напередодні памʼятної дати

Новини

Криза у Boeing та Intel є надзвичайною ситуацією для економіки США – WSJ
Сьогодні, 14:34
Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 22 жовтня
Сьогодні, 07:25
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2024 року
Сьогодні, 00:01
Масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К тривала пів години
Вчора, 12:51
У Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua