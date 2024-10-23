Буданов розповів, що Північна Корея запросила в Росії в обмін на зброю і військо

Буданов описує секретні положення угоди між Кім Чен Ином і Путіним як quid pro quo: російські гроші та ноу-хау в обмін на корейських людей і ракети

Росія допомагає Північній Кореї обійти санкції та «зміцнити» свій ядерний потенціал

Північна Корея відправила Росії ракети та військових для участі у війні проти України. В обмін на це Пхеньян запросив у Москви технології для тактичної ядерної зброї. Про це повідомив очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов, передає The Economist.

Північна Корея не жертвує Росії своїх людей чи зброю з благодійних цілей, наголошує видання. Розширення співпраці є результатом договору про взаємодопомогу, підписаного російським диктатором Володимиром Путіним і північнокорейським лідером Кім Чен Ином у Пхеньяні в червні 2024 року.

Буданов описує секретні положення угоди як quid pro quo: російські гроші та ноу-хау в обмін на корейських людей і ракети.

Глава ГУР пояснив, що Росія допомагає Північній Кореї обійти санкції та «зміцнити» свій ядерний потенціал. На думку Буданова, РФ передає КНДР деякі технології для тактичної ядерної зброї малої потужності та систем запуску підводних ракет.

Нагадаємо, що, за прогнозами Буданова, перші північнокорейські війська прибудуть до Курської області сьогодні, 23 жовтня, щоб допомогти РФ відбити наступ ЗСУ на території Росії.

Раніше Буданов заявляв, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні.

Як повідомлялося, Північна Корея відправила до Російської Федерації пілотів, які можуть літати на російських військових літаках.

Тим часом Північна Корея відкинула звинувачення з боку Південної Кореї та України в тому, що вона відправляє солдатів воювати на боці Росії у війні проти України, стверджуючи, що її відносини з Москвою є «легітимними й заснованими на співпраці». А відповідну інформацію про війська у КНДР називали «безпідставними чутками».

До слова, Росія може відправити військових Північної Кореї на зимові штурми Покровська в Донецькій області чи на інші важливі ділянки фронту на сході України. Таку версію наводить The Guardian.