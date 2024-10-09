Німеччина заявила про нові постачання Iris-T до України

Керівник спеціального штабу з питань України у Міноборони Німеччини додав, що цього року Україна отримає ще дві зенітні системи

Німеччина передала Україні нові системи протиповітряної оборони Iris-T. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси середньої дальності (SLM), а також малої дальності (SLS). Про це повідомив керівник спеціального штабу з питань України у Міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг в інтерв'ю RND.

За його словами, минулого тижня Німеччина доставила батарею Iris-T SLM разом із двома пусковими установками Iris-T SLS.

Фройдінг додав, що цього року Німеччина передасть Україні ще дві зенітні системи.

Німецький генерал також повідомив, що продовжаться постачання легкої бронетехніки та основних бойових танків, а також значної кількості артилерійських боєприпасів.

Варто зазначити, що батарея Iris-T SLM (системи ППО середньої дальності) була співфінансована Норвегією через німецьку ініціативу.

Iris-T – зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії німецького виробництва. Це одна з найсучасніших систем ППО у Німеччині. Комплекс призначений для знищення літаків, гелікоптерів, безпілотників та крилатих ракет.

Iris-T для України

Iris-T продемонстрував свою ефективність в Україні. Після цього багато країн замовити ці системи ля своєї ППО.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Україні ще 17 систем Iris-T до семи, які вже отримали ЗСУ. За словами Шольца, Німеччина замовила у компанії Diehl Defence GmbH & Co. KG ще 22 системи Iris-T. П'ять з них призначені для Бундесверу, а 17 – для України. Канцлер зазначив, що сім уже переданих Україні батарей Iris-T допомогли збити понад 250 російських ракет та безпілотників. Чотири системи буде відправлено до кінця цього року, а решту - починаючи з наступного, пообіцяв голова німецького уряду.