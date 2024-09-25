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Volkswagen звільняє сотні співробітників заводу у Китаї

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Volkswagen звільняє сотні співробітників заводу у Китаї
Volkswagen вже звільнив сотні співробітників у КНР, але їх буде більше
фото із відкритих джерел

Volkswagen уже почав скорочувати робочі місця у Китаї, і це лише початок реформування бізнесу компанії 

Volkswagen почав скорочувати робочі місця у Китаї, прагнучи скоротити витрати у всьому світі на 20% протягом наступних трьох років. Про це пише Bloomberg.

За словами людей, знайомих із ситуацією, скорочення торкнуться кількох сотень місцевих співробітників, оскільки Volkswagen бореться із падінням продажів на своєму найбільшому ринку. Преміальний бренд компанії Audi також скорочує чисельність персоналу.

Ці кроки є частиною загальносвітової програми зниження витрат до 2026 року, про яку Volkswagen заявив у серпні. У компанії відмовилися назвати точну кількість звільнень, оскільки процес продовжується.

«Volkswagen Group China внесе значний внесок у цю програму», – заявила компанія в електронному листі. Зусилля з оптимізації «можуть також включати прямі та опосередковані витрати на персонал», такі як адміністрування, поїздки та навчання.

У серпні компанія частково пояснила зниження операційної маржі у другому кварталі уповільненням продажів у Китаї. Постачання на материку впали на 7,4% у першій половині року на тлі жорсткої конкуренції з боку місцевих виробників, таких як BYD, і знизилися на 24% минулого року порівняно з рівнем 2019 року.

Скорочення проводяться під керівництвом голови місцевого підрозділу Ральфа Брандштеттера та відбуватимуться поетапно. Нещодавній крок Пекіна щодо підвищення пенсійного віку в країні спонукав Volkswagen переглянути кількість персоналу та прискорити плани щодо скорочення робочих місць, сказали вони.

Деякі працівники були проінформовані про план на початку цього тижня. Деякі іноземні співробітники відправляються назад до Німеччини, а деякі менеджери середньої та вищої ланки будуть звільнені.

У Німеччині Volkswagen також вперше розглядає можливість закриття заводів в умовах, які «стали ще жорсткішими» через вихід на ринок Європи нових гравців, про що заявив генеральний директор Олівер Блюм.

До слова, проблеми, які зазнає автомобільна галузь Німеччини та інших країн Європи, безпосередньо впливають на ситуацію у виробництві комплектуючих. Видання Merkur пише про хвилю банкрутств великих підприємств внаслідок кризи і планів закриття заводів у Volkswagen, Mercedes-Benz та інших компаніях.

Теги: автопром Німеччина Китай ринок автомобіль Mercedes Volkswagen

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