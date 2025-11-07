Головна Світ Політика
Північна Корея запустила балістичну ракету біля східного узбережжя

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Північна Корея запустила балістичну ракету біля східного узбережжя
Востаннє КНДР запускала балістичні ракети малої дальності в напрямку Японського моря у жовтні
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Пуск ракети підтвердили південнокорейські військові та Японія

Північна Корея запустила неідентифіковану балістичну ракету в напрямку Японського моря. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS), заяву якого цитує Yonhap.

Подробиць запуску в JCS наразі не повідомляють. Як правило, після виявлення запуску ракети з КНДР військові Південної Кореї разом із союзниками зі США та Японії аналізують дані щодо польоту для ідентифікації її типу. Також вони інформують ЗМІ після встановлення обставин запуску.

Чергове ракетне випробування КНДР зафіксували і в Японії. За даними японських ЗМІ, які посилаються на уряд країни, невдовзі після запуску Берегова охорона зафіксувала падіння ракети в море.

Востаннє КНДР запускала балістичні ракети малої дальності в напрямку Японського моря 22 жовтня. Це відбулося напередодні візиту Дональда Трампа до Південної Кореї на саміт форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Південнокорейська розвідна та розвідслужби західних країн вважають, що Пхеньяну вдається швидко просуватись у розробці ракетних та інших складних систем озброєння завдяки масштабній технічній підтримці з боку Москви – в обмін на військову допомогу в загарбницькій війні проти України.

Нагадаємо, північнокорейські військові запустили десяток ракет у бік Жовтого моря за годину до прибуття міністра війни США Піта Гегсета до демілітаризованої зони між Північною та Південною Кореєю. 

Раніше Північна Корея оголосила про успішне випробування крилатих ракет класу «море-поверхня». За повідомленням Центрального інформаційного агентства Північної Кореї, ракети пролетіли більше двох годин і точно вразили встановлені цілі. Раніше північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея розробила «потужну секретну зброю»

До слова, Північна Корея перебуває на завершальній стадії створення міжконтинентальної балістичної ракети, яка матиме потенціал для завдання ядерного удару по території Сполучених Штатів. Таку заяву зробив президент Південної Кореї Лі Чже Мьон.

Північна Корея озброєння

