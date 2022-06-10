Німеччина наростила імпорт із Росії – посол Мельник

Обсяги торгівлі Німеччини з Україною у 2022 році впали на 11%

Попри осуд з боку усього цивілізованого світу загарбницької війни Росії проти України, Німеччина нарощує імпорт з країни-агресорки

З початку січня до кінця квітня цього року Німеччина на 60% наростила імпорт із Росії у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. Такі дані опублікував посол України у Берліні Андрій Мельник.

Дипломат навів як доказ статистку щодо імпорту/експорту від Східного комітету німецької економіки.

«Це божевілля. Попри агресивну війну Росії, Німеччина <...> перевела Москві ще майже 6 млрд євро», – написав він.

Es ist verrückt. Trotz dem Angriffskrieg hat Deutschland im Januar-April 2022 seine Importe aus Russland um 60% (!) erhöht und fast 6 Milliarden € mehr nach Moskau überwiesen. Dabei ist der Handel um 11% zurückgegangen pic.twitter.com/tCGVdu8k54 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 10, 2022

За даними таблиці, торгівля між Німеччиною й Україною в той же період впала на 11%.

Німеччина наростила імпорт із Росії

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що «допомагає Україні більше, ніж будь-хто інший». За його словами, Німеччина є одним із головних прихильників України у військовому відношенні.

Додамо, що 1 червня Шольц пообіцяв надати Україні сучасні системи протиповітряної оборони Iris-T.

Раніше видання The Guardian назвало Шольца та Макрона «дурнями, які нормалізують масові вбивства». Також польський журнал показав, як «Шольц та Макрон рятують Путіна».

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