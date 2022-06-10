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  4. Німеччина наростила імпорт із Росії – посол Мельник
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    Економіка

    Німеччина наростила імпорт із Росії – посол Мельник

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    Обсяги торгівлі Німеччини з Україною у 2022 році впали на 11% - Німеччина наростила імпорт із Росії – посол Мельник
    Обсяги торгівлі Німеччини з Україною у 2022 році впали на 11%
    фото з відкритих джерел

    Попри осуд з боку усього цивілізованого світу загарбницької війни Росії проти України, Німеччина нарощує імпорт з країни-агресорки

    З початку січня до кінця квітня цього року Німеччина на 60% наростила імпорт із Росії у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. Такі дані опублікував посол України у Берліні Андрій Мельник.

    Дипломат навів як доказ статистку щодо імпорту/експорту від Східного комітету німецької економіки.

    «Це божевілля. Попри агресивну війну Росії, Німеччина <...> перевела Москві ще майже 6 млрд євро», – написав він.

    За даними таблиці, торгівля між Німеччиною й Україною в той же період впала на 11%.

    Німеччина наростила імпорт із Росії

    Німеччина наростила імпорт із Росії

    Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що «допомагає Україні більше, ніж будь-хто інший». За його словами, Німеччина є одним із головних прихильників України у військовому відношенні.

    Додамо, що 1 червня Шольц пообіцяв надати Україні сучасні системи протиповітряної оборони Iris-T.

    Раніше видання The Guardian назвало Шольца та Макрона «дурнями, які нормалізують масові вбивства». Також польський журнал показав, як «Шольц та Макрон рятують Путіна».

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    Теги: росія Німеччина війна Україна
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    Німеччина наростила імпорт із Росії – посол Мельник