День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
Сьогодні, 7 жовтня, Путін відзначає 73-й день народження
Сьогодні, 7 жовтня, свій день народження відзначає російський диктатор Володимир Путін. Його вже привітали лідери Ізраїлю, Казахстану, Узбекистану та Білорусі. Про це повідомляє «Главком».
Хто привітав російського диктатора з днем народження:
- прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу;
- самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко;
- президент Північної Осетії Алан Гаглоєв;
- президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв;
- президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв;
- північнокорейський диктатор Кім Чен Ин;
- президент Нікарагуа Даніель Ортега;
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін відзначає день народження. Йому виповнюється 73 роки. За оновленими даними Генштабу, втрати серед російського особового складу станом на 7 жовтня склали близько 1117360 осіб.
Кремль повідомляв, що Володимир Путін у день народження проведе нараду з членами Радбезу. Крім цього, у політика на цю дату заплановано багато міжнародних телефонних розмов.
Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу напередодні дня народження. Путін та Нетаньягу обговорили розвиток подій на Близькому Сході, в тому числі в контексті плану нормалізації в секторі Газа, запропонованого президентом США Дональдом Трампом. Як зазначили в Кремлі, Путін під час розмови підтвердив позицію Росії щодо комплексного врегулювання палестинського питання.
