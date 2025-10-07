Головна Світ Політика
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
фото: AP

Сьогодні, 7 жовтня, Путін відзначає 73-й день народження

Сьогодні, 7 жовтня, свій день народження відзначає російський диктатор Володимир Путін. Його вже привітали лідери Ізраїлю, Казахстану, Узбекистану та Білорусі. Про це повідомляє «Главком».

Хто привітав російського диктатора з днем народження:

  • прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу;
  • самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко;
  • президент Північної Осетії Алан Гаглоєв;
  • президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв;
  • президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв;
  • північнокорейський диктатор Кім Чен Ин;
  • президент Нікарагуа Даніель Ортега;

Список доповнюватиметься...

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін відзначає день народження. Йому виповнюється 73 роки. За оновленими даними Генштабу, втрати серед російського особового складу станом на 7 жовтня склали близько 1117360 осіб.

Кремль повідомляв, що Володимир Путін у день народження проведе нараду з членами Радбезу. Крім цього, у політика на цю дату заплановано багато міжнародних телефонних розмов.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу напередодні дня народження. Путін та Нетаньягу обговорили розвиток подій на Близькому Сході, в тому числі в контексті плану нормалізації в секторі Газа, запропонованого президентом США Дональдом Трампом. Як зазначили в Кремлі, Путін під час розмови підтвердив позицію Росії щодо комплексного врегулювання палестинського питання.

