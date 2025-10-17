Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білий дім опублікував фото зустрічі Зеленського з Трампом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Білий дім опублікував фото зустрічі Зеленського з Трампом
фото: The White house/Facebook

У пості Білого дому під фотографією Трампа та Зеленського було вказано, що «США тут, щоб врятувати тисячі життів»

Білий дім опублікував спільне фото президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, передає «Главком».

Як відомо, під фотографією Трампа та Зеленського Білий дім розмістив цитату президента США, яку він промовив на їх зустрічі:

«Ми не втрачаємо людей, ми не витрачаємо гроші, нам платять за боєприпаси та ракети… ми уклали дуже гарну угоду з НАТО… але справа не в цьому. Ми тут для того, щоб урятувати тисячі життів…».

Білий дім опублікував фото зустрічі Зеленського з Трампом фото 1

Раніше американський президент Дональд Трамп підкреслив, що стильний костюм Зеленського додає авторитету та демонструє впевненість під час переговорів. За словами Трампа, між ним та Зеленським складаються добрі стосунки, що сприяє конструктивному діалогу під час зустрічі в Білому домі.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп під час переговорів із Володимиром Зеленським відзначив його рішучість та стійкість у складних обставинах. Американський лідер підкреслив, що між ним та українським президентом встановлені добрі особисті та ділові стосунки. За словами Трампа, такі якості Зеленського роблять його сильним лідером, здатним ефективно вести країну під час війни.

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня зустрівся з лідером США Дональдом Трампом у Білому домі. Головні теми переговорів – постачання Україні систем ППО та ракет Tomahawk для посилення обороноздатності. Очікується, що цей арсенал допоможе завдати ударів по стратегічних об’єктах Росії та вплинути на перебіг війни.

Як повідомлялося, 16 жовтня Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів. Президент анонсував низку важливих зустрічей, спрямованих на посилення оборони та енергетичної стійкості держави. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонної компанії Raytheon, яка, зокрема, виробляє системи Patriot.

Теги: США Володимир Зеленський Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін має свої страшилки
Переговори про мир. На що справді потрібно звертати увагу
Вчора, 09:17
Президент висловив співчуття рідним і близьким жертв
Зеленський назвав кількість жертв від нічної атаки окупантів
20 вересня, 09:46
План Трампа включає 21 пункт
Трамп розробив мирний план для Гази
28 вересня, 23:02
Глава Мінфіну США кричав на Свириденко під час переговорів про українські рідкоземи
NYT розкрила закулісся переговорів щодо угоди про надра між США та Україною
4 жовтня, 02:59
Вітакер: Деяке озброєння може бути потенційно передане Україні для використання, і це може змінити розрахунки
У США є потужна зброя, яку можуть передати Україні – Вітакер
10 жовтня, 01:03
Рішення про утворення військових адміністрацій ухвалює президент за поданням ОВА або військового командування
Зеленський відповів на петицію про створення військової адміністрації в Одесі
14 жовтня, 15:15
Мита Трампа змушують європейців відмовлятись від певних покупок
Мита Трампа змінюють споживчі звички: європейці уникають американських товарів
23 вересня, 20:14
Ердоган перебуває із візитом у США
Ердоган розповів, про що говоритиме із Трампом у США
22 вересня, 12:33
Урядовці доповіли президенту щодо потреб енергетики і відновлення після російських ударів
Президент анонсував візит української делегації до США
10 жовтня, 16:56

Політика

Ми маємо зупинитися там, де ми зараз є: Зеленський підтримав позицію Трампа
Ми маємо зупинитися там, де ми зараз є: Зеленський підтримав позицію Трампа
Трамп пропонує Путіну й Зеленському разом оголосити перемогу
Трамп пропонує Путіну й Зеленському разом оголосити перемогу
Зеленський повідомив, що про далекобійні ракети з Трампом поки не говоритимуть
Зеленський повідомив, що про далекобійні ракети з Трампом поки не говоритимуть
Зустріч Зеленського та Трампа завершилася
Зустріч Зеленського та Трампа завершилася
Білий дім опублікував фото зустрічі Зеленського з Трампом
Білий дім опублікував фото зустрічі Зеленського з Трампом
Зеленський пояснив, чим ця зустріч з Трампом особлива
Зеленський пояснив, чим ця зустріч з Трампом особлива

Новини

В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua