Білий дім опублікував фото зустрічі Зеленського з Трампом

У пості Білого дому під фотографією Трампа та Зеленського було вказано, що «США тут, щоб врятувати тисячі життів»

Білий дім опублікував спільне фото президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, передає «Главком».

Як відомо, під фотографією Трампа та Зеленського Білий дім розмістив цитату президента США, яку він промовив на їх зустрічі:

«Ми не втрачаємо людей, ми не витрачаємо гроші, нам платять за боєприпаси та ракети… ми уклали дуже гарну угоду з НАТО… але справа не в цьому. Ми тут для того, щоб урятувати тисячі життів…».

Раніше американський президент Дональд Трамп підкреслив, що стильний костюм Зеленського додає авторитету та демонструє впевненість під час переговорів. За словами Трампа, між ним та Зеленським складаються добрі стосунки, що сприяє конструктивному діалогу під час зустрічі в Білому домі.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп під час переговорів із Володимиром Зеленським відзначив його рішучість та стійкість у складних обставинах. Американський лідер підкреслив, що між ним та українським президентом встановлені добрі особисті та ділові стосунки. За словами Трампа, такі якості Зеленського роблять його сильним лідером, здатним ефективно вести країну під час війни.

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня зустрівся з лідером США Дональдом Трампом у Білому домі. Головні теми переговорів – постачання Україні систем ППО та ракет Tomahawk для посилення обороноздатності. Очікується, що цей арсенал допоможе завдати ударів по стратегічних об’єктах Росії та вплинути на перебіг війни.

Як повідомлялося, 16 жовтня Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів. Президент анонсував низку важливих зустрічей, спрямованих на посилення оборони та енергетичної стійкості держави. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонної компанії Raytheon, яка, зокрема, виробляє системи Patriot.