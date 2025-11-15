Головна Думки вголос Олексій Копитько
search button user button menu button
Олексій Копитько Експерт та блогер

Санкції та дрони б'ють по Росії: казахська нафта не рятує

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
З 2023 року Казахстан стрімко нарощує поставки своєї нафти до Німеччини на НПЗ у Шведті
фото з відкритих джерел

Казахська нафта не рятує Росію від удару санкцій та дронів

Кучно пішло. Знову є привід торкнутися теми Казахстану у контексті війни.

• 1 •

У ніч на 14 листопада «Малюк і друзі» ввели ряд санкцій на території Росії. Знову багатостраждальний НПЗ в Саратові, база ПММ в Енгельсі і ще ряд об'єктів. Найяскравіша серія епізодів сталася в Новоросійську. ЦСО «А» СБУ спільно з ГУР, ССО, ракетними підрозділами ВМСУ, ДПСУ та іншими структурами Сил оборони України провели комплексну операцію з введення санкцій проти одного з головних маршрутів експорту російської нафти і нафтопродуктів.

По-перше, у фокусі атаки опинився перевалочний комплекс «Шесхаріс» (структура АТ «Чорномортранснафта», дочірнього підприємства «Транснафти»). Даний комплекс складається з двох промислових майданчиків – власне нафтобази і відвантажувального комплексу «Шесхаріс» (на березі в порту), а також ПК «Грушова» (основний резервуарний парк, трохи вище на горі). Загальна місткість резервуарів – 1,3 млн тонн. Пропускна здатність комплексу – 75 млн тонн на рік. На карті пожеж NASA зафіксовані масштабні загоряння на території нафтобази «Шесхаріс», також циркулює інформація, що потребує перевірки, про пошкодження нафтоналивних причалів.

По-друге, було знищено пускову установку ЗРК С-400 зі складу 1537-го зенітного ракетного Червонопрапорного Кубанського козацького полку (в/ч 26345) і сховище ракет. В одній з попередніх атак приблизно у тій же локації було пошкоджено комплекс «Панцир-С1». Це означає, що порт став більш вразливим. Туди ще прилетить. У цілому – атака суперуспішна. Прямий удар по російському експорту, а також чергова прогалина у системі ППО/ПРО на стратегічному об'єкті. Але картина буде неповною без оцінки інформаційного контексту.

• 3 •

Як тільки влада Кубані та Новоросійська підтвердила удар по ПК «Шесхаріс», Reuters з посиланням на джерела повідомив, що «Транснефть» нібито зупинила прокачування нафти в порт Новоросійськ. У підсумку це призвело до невеликого зростання ціни на нафту.

Однак одразу ж у російських ЗМІ розпочалася масштабна кампанія, яка фактично спростовувала твердження Reuters. Але з особливістю. РосЗМІ процитували повідомлення Міністерства енергетики Казахстану: «Станом на поточний час прийом і транспортування казахстанської нафти по системах «Атирау – Самара» і «Актау – Махачкала» здійснюються в штатному режимі і без обмежень.

Відомство перебуває на зв'язку з компанією «Транснефть» для отримання оперативної інформації». Після чого росіяни додали з посиланням на Telegram-канал, що Казахстан експортує через «Шесхаріс» 6 млн тонн нафти на рік.

І підвели до висновків:

  1. «Шесхаріс» працює, там все у порядку;
  2. через «Шесхаріс» йде нафта з Казахстану європейським споживачам, на яку санкції не поширюються. Руки геть від Новоросійська. Нюанс у наступному.

• 3 •

І повідомлення Reuters, і повідомлення Міненерго Казахстану у контексті пошкоджень ПК «Шесхаріс» означають менше, ніж нічого. Reuters, Bloomberg та інші більшовицькі видання неодноразово помічені у поширенні вкидів, що впливають на біржові котирування. З власної ініціативи чи ні, вони регулярно посилаються на джерела, штовхаючи ринки в ту чи іншу сторону. Що стосується нафти Казахстану, картина така.

За дев'ять місяців 2025 року у Казахстані видобули 75,7 млн тонн нафти і газового конденсату, або 113,2% до аналогічного періоду минулого року. План на 2025 рік – 96,2 млн тонн. Експорт нафти за дев'ять місяців склав 60,5 млн тонн, або 114,9% до аналогічного періоду 2024 року. План на 2025 рік – 70,5 млн тонн. Існує стійка пропорція.

80% видобутої у Казахстані нафти відправляється на експорт, 20% споживається всередині країни.80% експортної нафти (близько 55 млн тонн на рік) проходить через Каспійський трубопровідний консорціум (КТК). Ці труби закінчуються терміналом Південна Озеревка в тому ж Новоросійську, але в іншій локації (див. малюнок).

Санкції та дрони б'ють по Росії: казахська нафта не рятує фото 1

Решта 20% експорту розподіляються так:

  • Близько 9 млн тонн казахської нафти через нафтопровід «Атирау – Самара» доставляються в Росію до системи трубопроводів «Транснефти».
  • Близько 3,6 млн тонн перевалюється через порт Актау танкерами і в залізничних цистернах. З них близько 2 млн тонн доставляється в російський порт Махачкала. А близько 1,5 млн тонн йде в Азербайджан для маршруту «Баку – Тбілісі – Джейхан».
  • Близько 1,2 млн тонн продається у Китай нафтопроводом «Атасу – Алашанькоу».
  • І невеликий струмочок йде в Узбекистан залізницею через нафтоналивну естакаду Шагир (обсяги коливаються від 50 тис. до 450 тис. тонн на рік).

• 4 •

А далі починається магія. Наприклад, з 2023 року Казахстан стрімко нарощує поставки своєї нафти до Німеччини на НПЗ у Шведті (той самий завод «Роснефти», яким керує ФРН) по «північній» гілці нафтопроводу «Дружба». У жовтні поставили 225 тис. тонн, у 2025 році має бути 1,5-1,7 млн тонн. Решта сировини фізично може йти або в порти Чорного моря і Балтики на експорт (наприклад, частина потоку йде через БТС-2 в порт Усть-Луга), або на російські НПЗ для споживання всередині РФ. Звісно, визначити, що конкретна молекула нафти в трубі «Дружби»/танкері «казахська», а не «російська», важко.

Деталь, яку не всі враховують: між Росією і Казахстаном діє договір про транзит 10 млн тонн російської нафти до Китаю через казахські труби за маршрутом Омськ (РФ) – Павлодар – Атасу – Алашанькоу (КНР). Ще трохи постачається в Узбекистан. Тобто, є простір для магії, особливо – на рівні бухгалтерії.

Російська нафта може раптово перетворюватися на «казахську», і навпаки. Відстежити всі ці нюанси складно, занадто прибутковий бізнес, багато зацікавлених сторін. Тому заява Міненерго Казахстану може бути правдою – вони таки безперебійно постачають нафту до Самари і Махачкали. Але це взагалі ніяк не характеризує стан ПК «Шесхаріс». Це ми зрозуміємо трохи пізніше і за іншими ознаками.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: нафта росія санкції Казахстан транзит

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський заявив, що Україна та США готують контракт на постачання 25 систем Patriot
«Томагавки», Будапешт-2 та обмін територіями. Про що розказав Зеленський після повернення з США
20 жовтня, 13:00
Дрони атакували газопереробний завод в Оренбурзі
Дрони атакували газопереробний завод в Оренбурзі
19 жовтня, 08:01
Ліміт на бензин поширили в РФ: обмеження діють на АЗС ще трьох регіонів
Росія вводить нові обмеження на бензин у трьох регіонах через перебої з постачанням
21 жовтня, 14:58
Прем'єр-міністр Індії Наредна Моді та Володимир Путін під час саміту БРІКС у Казані
Індія купуватиме менше нафти у Росії – Трамп
22 жовтня, 01:22
Зеленський переконаний, Путін «справді боїться», що США можуть надати Україні далекобійні ракети
Зеленський сподівається, що США все-таки передадуть Україні Tomahawk
18 жовтня, 20:27
Акції «Роснефти» подешевшали на 3%, що призвело до втрат у $1,56 млрд
Санкції США обвалили акції «Роснефти» та «Лукойлу»
25 жовтня, 01:20
Один із найбільших покупців російської нафти зупинив нові замовлення – Reuters
Один із найбільших покупців російської нафти зупинив нові замовлення – Reuters
28 жовтня, 11:19
Gunvor назвав обвинувачення США «докорінно помилковими»
Компанія Gunvor відмовилася купувати міжнародні активи «Лукойла»
7 листопада, 09:19
Трамп заявив, що він «зобов'язаний» подати до суду на BBC
Атака на Одещину, заява Трампа, вибухи в Росії: головне за ніч
12 листопада, 05:54

Олексій Копитько

Санкції та дрони б'ють по Росії: казахська нафта не рятує
Санкції та дрони б'ють по Росії: казахська нафта не рятує
З ким Казахстан? Реальна тактика Токаєва
З ким Казахстан? Реальна тактика Токаєва
Весна принесе Кремлю немало сюрпризів
Весна принесе Кремлю немало сюрпризів
«Зима близько». Як українські дрони готують Росію до холоду
«Зима близько». Як українські дрони готують Росію до холоду
Пригоди росіян в Італії: як Кремль намагався зірвати допомогу Україні
Пригоди росіян в Італії: як Кремль намагався зірвати допомогу Україні
СБУ б'є по нафті. У росіян нова дилема
СБУ б'є по нафті. У росіян нова дилема

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Вчора, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua