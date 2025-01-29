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СБУ: Арештовано «нові» активи російського олігарха Дерипаски на 2,11 млрд грн

Катерина Іванова
glavcom.ua
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СБУ: Арештовано «нові» активи російського олігарха Дерипаски на 2,11 млрд грн
В СБУ нагадали, що Дерипаска входить до найближчого оточення Путіна і займається виробництвом продукції для військово-промислового комплексу РФ
фото з відкритих джерел

Арештована продукція була головним компонентом для виробництва алюмінію на заводах Дерипаски у РФ

В Україні суд наклав арешт на «нові» активи російського олігарха Олега Дерипаски – велику партію промислової продукції та сировини на 2,11 млрд грн. Про це інформує Служба безпеки України.

«Йдеться про майже 500 тис. тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений у нашій державі ще до повномасштабного вторгнення. Вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав росіянину. Загальна вартість арештованих активів становить понад 2,11 млрд грн», – йдеться у заяві СБУ.

Зазначено, що арештована продукція була головним компонентом для виробництва алюмінію на заводах Дерипаски у РФ «Русал». Згідно з матеріалами справи, російський олігарх володів бокситами й глиноземом через підконтрольну комерційну структуру, зареєстровану в одній із країн ЄС.

«Саме ця компанія виступала формальним замовником продукції Миколаївського заводу для подальшого реекспорту на російські підприємства Дерипаски», – додають у повідомленні.

Українські правоохоронці викрили оборудку і заблокували відправку цієї сировини на початку 2023 року.

В СБУ нагадали, що Дерипаска входить до найближчого оточення Путіна і займається виробництвом продукції для військово-промислового комплексу країни-агресора. Зокрема, його заводи виготовляють компоненти до балістичних ракет «Іскандер», бойових дронів та радіолокаційних систем.

Нагадаємо, російський олігарх Олег Дерипаска придбав новий літак за $36 млн. Його купили в обхід санкцій через Казахстан.

Зокрема, колишній помічник спецагента з контррозвідки в офісі ФБР у Нью-Йорку, Чарльз Макгонігал визнав себе винним у роботі на підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаску. 

Раніше російський підсанкційний олігарх Олег Дерипаска заявив, що «знищити Україну» було б «колосальною помилкою», а передумов зміни режиму в Росії, за його словами, немає.

До слова, компанія російського олігарха Олега Дерипаски «Русал» набирає на роботу добровольців, які майже одразу підписують договір з Міноборони РФ і йдуть на війну проти України.

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Теги: Казахстан Міноборони РФ арешт літак Миколаїв олігархи росія

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