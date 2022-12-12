Нова Зеландія ввела санкції ще проти кількох десятків росіян

Під санкції потрапили міністр цифрового розвитку, зв’язку та ЗМІ, гендиректор «Першого каналу» і ключовий персонал росЗМІ

Махута: «Особи, проти яких введені санкції, створюють туман дезінформації, який обслуговує агресію Путіна»

Нова Зеландія запровадила санкції ще проти 23 осіб, які підтримують незаконне російське вторгнення на територію України та мереж, що стоять за дезінформаційними кампаніями. Про це заявила міністерка закордонних справ країни Наная Махута.

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«Путін продовжує використовувати мережу медіа-агентств і впливових коментаторів як частину своєї пропагандистської машини, щоб поширювати неправдиву інформацію та брехню як частину свого наративу про вторгнення в Україну», – зазначила міністерка.

Зокрема, під санкції потрапили міністр цифрового розвитку, зв’язку та ЗМІ Максут Шадаєв, генеральний директор «Першого каналу» Костянтин Ернст і ключовий персонал російських ЗМІ, зокрема «ІнфоРос», «Південний фронт» і Фонд стратегічної культури.

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Крім того, частина санкцій поширюється на суб’єктів дезінформації, які вже були внесені до санкцій в травні. Серед них представники російських ЗМІ та інформаційних агентств.

Махута зазначила, що особи, проти яких введені санкції, мають прямий вплив на суспільне уявлення про незаконну та неспровоковану війну Росії. Вони створюють «туман дезінформації, який обслуговує агресію Путіна проти територіального суверенітету України».

Раніше Нова Зеландія запровадила санкції проти родичів Путіна і Лукашенка.

Нагадаємо, наприкінці жовтня міністр закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута оголосила про нові санкції проти прихильників вторгнення Росії до України. До списку увійшли компанії та приватні особи, які працюють у російському секторі оборони та безпеки – всього 14 осіб та сім юридичних осіб. До них входять керівники та акціонери компаній, які розробляють і виробляють ракети та вогнепальну зброю, а також члени неонацистських воєнізованих формувань, пов'язаних з групою найманців «Вагнера».

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Також 11 жовтня Нова Зеландія оголосила про розширення санкції проти Росії. Санкції було запроваджено проти ще 51 росіянина і 24 посадових осіб, пов'язаних з окупованими РФ територіями України.

27 вересня Нова Зеландія додала до списку санкцій ще 19 громадян Росії у зв'язку із вторгненням РФ в Україну. Під санкції потрапили федеральні міністри, непостійні члени Ради безпеки Росії, родичі російського диктатора Володимира Путіна та лідер Чечні Рамзан Кадиров.