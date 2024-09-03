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ЗСУ просунулися вперед у Курській області – ISW

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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ЗСУ просунулися вперед у Курській області – ISW
Українські сили незначно просунулися поблизу Погребків і Малої Локні
фото з відкритих джерел

Українські сили незначно просунулися поблизу Погребків і Малої Локні

2 вересня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) опублікували новий звіт, у якому зазначили, що українські Збройні Сили продовжують активні дії на території Курської області. Згідно з інформацією ISW, українські сили ведуть штурмові операції та завдають ударів по об’єктах на російській території.

Згідно з геолокаційними даними, опублікованими 2 вересня, російські війська відновили контроль над втраченими позиціями поблизу Ольговки, що на схід від Коренево. ISW зазначає, що українські підрозділи, ймовірно, відступили з цієї зони під тиском російських контратак.

Російські військкори також стверджують, що українські сили незначно просунулися поблизу Погребків та Малої Локні, але російські війська раніше залишили ці позиції, аби уникнути оточення.

Окрім того, повідомляється про продовження українських штурмів у районах Комарівки, Крем'яного, Черкаського Поріччя та інших населених пунктів на південному заході Курської області.

За даними російських джерел, українські сили також атакують російські понтонні переправи через річку Сейм у Глушковському районі.

У Курській області, за повідомленнями, розміщені підрозділи армійського корпусу Ленінградського військового округу, 11-ї повітряно-десантної бригади, 56-го полку ВДВ, чеченський спецназ «Ахмат» та підрозділи «Дикої дивізії Донбасу».

Також аналітики Інституту вивчення війни у звітах про російське вторгнення в Україну запроваджують новий розділ – «Українські операції в Російській Федерації».

 

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Теги: Курщина

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