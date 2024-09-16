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Стало відомо, скільки грошей отримала РФ від продажу краденого українського зерна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки грошей отримала РФ від продажу краденого українського зерна
Нелегальний зерновий бізнес охоплює широку мережу партнерів РФ, включно з компаніями, пов'язаними з відповідальними за російське вторгнення фірмами
фото з відкритих джерел

Продаж вкраденого зерна допомагає Росії пом'якшити наслідки міжнародних санкцій

З 2022 року Російська Федерація реалізувала вкрадене зерно з окупованих територій України на майже $1 млрд. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання зазначає, нелегальний зерновий бізнес охоплює широку мережу партнерів РФ, включно з компаніями, пов'язаними з відповідальними за російське вторгнення фірмами та Революційною гвардією Ірану. До цієї схеми залучений кримський бізнесмен Ганага, чия компанія Agro-Fregat LLC співпрацює з Сирією, Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

У першій половині 2024 року російські судна доставили з Маріуполя до Туреччини 15 кораблів із 81 тис. тонн пшениці. Турецька влада заявляє, що заборонила судам заходити з окупованих українських портів і співпрацює з Україною для припинення цієї незаконної торгівлі.

Точну вартість викраденого зерна оцінити складно, однак, за даними заступника міністра сільського господарства України Тараса Дмитрасевича, з окупованих територій було продано понад 4 млн тонн зерна на суму близько $800 млн.

Продаж вкраденого зерна допомагає Росії пом'якшити наслідки міжнародних санкцій, а також фінансувати військові дії проти України. За оцінками, загальна вартість викраденого зерна може досягати $6,4 млрд, пишуть журналісти.

Значну роль у схемі відіграють і російські державні компанії. Зокрема, три судна, які експортують великі обсяги краденого зерна, належать російській Об'єднаній суднобудівній корпорації, що також виробляє військові кораблі для атак на Україну. Одна з російських компаній, що працює в окупованій частині Запорізької області, навіть пожертвувала окупаційному батальйону $111 тис.

Крім того, іноземні судна іноді також залучають до перевезення викраденого зерна. Так, український прокурор Ігор Поночовний у червні почав розслідування щодо турецького судна Usko MFU, яке підозрюють у транспортуванні вкраденого зерна з Севастополя у 2023 році.

Кримське зерно знаходить свого покупця в таких країнах, як Ємен та Іран. Наприклад, Іран закуповує ячмінь із Криму зі значною знижкою – $140 за тонну, що на 34% нижче ринкових цін. Єгипет, Ізраїль та Ліван припинили закупівлю після того, як отримали інформацію про походження зерна, зазначили у виданні.

Нагадаємо, російські окупанти планують масштабувати потужності Маріупольського і Бердянського морських портів для збільшення вивозу українського зерна з тимчасово окупованих територій.

До слова, ворог вивіз понад 80 тис. тонн українського зерна  із тимчасово окупованої Донеччини.

Як повідомлялося, створена росіянами держкомпанія лише за 2023 рік вивезла з окупованої частини Запорізької області майже 212 тис. тонн зерна приблизною вартістю $46 млн. Українське збіжжя вивозять у Туреччину, Лівію та Ізраїль, а причетні до цього також європейські компанії.

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Теги: зерно окупанти санкції росія торгівля

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