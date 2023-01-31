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Новий посол США у РФ зазнала нападок у Москві (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Новий посол США у РФ зазнала нападок у Москві (фото)
30 січня Лінн Трейсі прибула до МЗС РФ для вручення вірчих грамот
фото з відкритих джерел

Трейсі зазнала цькування з боку натовпу прокремлівських демонстрантів

Новий посол США в Росії Лінн Трейсі у понеділок, 30 січня, коли вона входила до МЗС РФ у Москві для вручення дипломатичних вірчих грамот, зазнала цькування з боку натовпу прокремлівських демонстрантів, які вигукували антиамериканські гасла. Про це повідомляє агентство Reuters.

Група прокремлівських активістів тримала намальовані вручну плакати з критикою Вашингтона, на одному з яких було написано «Ваші танки вбивають мирних жителів.

Лінн Трейсі зустріла група прокремлівських активістів
Лінн Трейсі зустріла група прокремлівських активістів
фото з відкритих джерел

«Протести в Росії, особливо щодо питань, пов’язаних із війною, фактично заборонені, якщо вони не мають підтримки влади», – нагадує Reuters.

Як відомо, Трейсі є першою жінкою, яка очолила дипмісію США у Росії.

Лін М. Трейсі є кадровим співробітником Вищої дипломатичної служби, класом кар'єрного міністра. До цього вона була послом США у Вірменії.

Трейсі отримала ступінь бакалавра в галузі досліджень СРСР (Soviet studies) та ступінь доктора юриспруденції. До відрядження до Єревану вона була старшим радником у справах Росії в Бюро у справах Європи та Євразії Держдепартаменту США.

З 2014 по 2017 рік Трейсі обіймала посаду заступника глави дипмісії США у Москві (послом тоді був Джон Теффт). Раніше вона була заступником помічника держсекретаря з Центральної Азії в Бюро у справах Південної та Центральної Азії Держдепартаменту (у 2012–2014 роках) та заступника посла США у Туркменістані (у 2010-2011 роках).

 

Теги: росія США посол

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