NYT: Європа перестала вклонятися Трампу

Європейські лідери більше не сприймають Трампа як беззаперечного очільника «вільного світу»

Сучасні відносини між США та їхніми європейськими союзниками досягли критично низької точки, що яскраво проілюстрував заочний конфлікт між Еммануелем Макроном та Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Французький президент публічно розкритикував манеру спілкування американського колеги, закликавши до серйозності та послідовності замість щоденних суперечливих заяв. Ця риторика відображає ширшу тенденцію: європейські лідери більше не сприймають Трампа як беззаперечного очільника «вільного світу», особливо після його одноосібного рішення розпочати військове протистояння з Іраном без консультацій з НАТО.

Особливе обурення викликали особисті випади Трампа на адресу родини Макронів та його апокаліптичні погрози знищити іранську цивілізацію. Хоча в останній момент перед оголошеним дедлайном президент США відступив, його поведінка остаточно переконала Європу в неефективності стратегії задобрювання. Якщо раніше ексцентричність Трампа намагалися пояснити продуманою «теорією божевільного» для тиску на опонентів, то зараз у ЄС домінують побоювання щодо його мстивості та неконтрольованості. Це підтверджується ігноруванням інтересів союзників у питаннях тарифів, вимогами щодо Гренландії та критикою НАТО, яке президент США назвав «боягузливим» за відмову воювати в Ормузькій протоці.

Попри тиск Вашингтона, лідери провідних європейських держав демонструють непохитність. Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус чітко дали зрозуміти, що конфлікт з Іраном не є їхньою війною. Навіть традиційно близька до Трампа прем'єрка Італії Джорджія Мелоні дистанціювалася від його радикальних погроз, закликавши не ототожнювати іранський режим із мирним населенням. На цьому тлі єдиним вірним союзником США в регіоні залишається Віктор Орбан, хоча і його позиція виглядає неоднозначною через зв’язки Угорщини з Тегераном.

Спроби Генерального секретаря НАТО Марка Рютте виступити посередником та пом'якшити гострі кути поки не приносять результатів. Трамп продовжує атакувати Альянс у соцмережах, стверджуючи, що НАТО не виявилося поруч у потрібний момент. Проте європейська спільнота все частіше реагує на ці випади стримано. Хоча Трамп залишається небезпечним гравцем, здатним відновити ескалацію в разі зриву перемир’я, його грубі образи та капслок-тиради дедалі частіше викликають у Європі лише втомлену байдужість, а не готовність до капітуляції.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон розкритикував президента США Дональда Трампа за заяви про НАТО та підрив альянсу «щоденними сумнівами про свої зобов’язання».

Французький лідер зазначив, що всі підписанти Північноатлантичного договору приєдналися до Альянсу і не повинні коментувати все, що відбувається у світі, а просто бути поруч, коли інша сторона цього потребує.

До слова, європейські лідери та урядовці не мають єдиного бачення, чим можна замінити НАТО у разі його ослаблення або розпаду. У Брюсселі та інших європейських столицях активно обговорюють можливі сценарії на тлі заяв президента США Дональда Трампа про перегляд ролі Вашингтона в Альянсі. Водночас єдиного рішення або чіткого плану дій наразі не існує.