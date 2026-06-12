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Путін збільшив кількість військових в армії РФ

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Путін збільшив кількість військових в армії РФ
Кремль вже п'яте збільшує чисельність армії за час повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Штатна чисельність Збройних сил Росії збільшена на 7360 осіб

Президент Росії Володимир Путін своїм указом встановив штатну чисельність російської армії на рівні 2,4 млн чоловік, з яких 1,5 млн – військовослужбовці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Росії.

Загальну штатну чисельність армії встановлено 2 399 130 осіб, з яких 1 510 000 – військовослужбовці.

Відповідно до попереднього указу від 4 березня 2026 року кількість військовослужбовців становила 1 502 640 осіб. Таким чином, штатна чисельність військовослужбовців збільшилась на 7360 осіб.

Путін збільшив кількість військових в армії РФ фото 1

Зауважимо, сьогодні, 12 червня, Путін провів у Кремлі зустріч із ветеранами спецоперації на честь Дня Росії. У рамках заходу він заявив , що чисельність угруповання російської армії в зоні спецоперації зараз перевищує 700 000 осіб.

Нагадаємо, як змінювалася чисельність російської армії:

  • Січень 2023 року – 2,04 млн чоловік, у тому числі 1,15 млн військовослужбовців;
  • Грудень 2023 року – 2,21 млн чоловік, у тому числі 1,33 млн військовослужбовців;
  • Грудень 2024 року – 2,39 млн чоловік, у тому числі 1,5 млн військовослужбовців.
  • Березень 2026 року – 2 391 770 чоловік, у тому числі 1,502 млн військовослужбовців.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну путінська армія становила 1,9 млн чоловік, включаючи 1,01 млн військових. До лютого 2022 року Путін змінював чисельність російської армії у листопаді 2017 року. 

«Главком» писав, що новий закон Володимира Путіна, який зобов'язує російську поліцію проводити «профілактичну роботу» з ухилянтами від армії, став наслідком неефективності розрекламованого електронного реєстру військовозобов'язаних.

Нагадаємо, Україна має інформацію про підготовку додаткової мобілізації в Російській Федерації. Москва хоче компенсувати високі втрати російської армії на окупованій території. Політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Ідеться щонайменше про десятки тисяч додатково.

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Теги: росія армія путін військові

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