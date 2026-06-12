Путін збільшив кількість військових в армії РФ

Кремль вже п'яте збільшує чисельність армії за час повномасштабної війни

Штатна чисельність Збройних сил Росії збільшена на 7360 осіб

Президент Росії Володимир Путін своїм указом встановив штатну чисельність російської армії на рівні 2,4 млн чоловік, з яких 1,5 млн – військовослужбовці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Росії.

Загальну штатну чисельність армії встановлено 2 399 130 осіб, з яких 1 510 000 – військовослужбовці.

Відповідно до попереднього указу від 4 березня 2026 року кількість військовослужбовців становила 1 502 640 осіб. Таким чином, штатна чисельність військовослужбовців збільшилась на 7360 осіб.

Зауважимо, сьогодні, 12 червня, Путін провів у Кремлі зустріч із ветеранами спецоперації на честь Дня Росії. У рамках заходу він заявив , що чисельність угруповання російської армії в зоні спецоперації зараз перевищує 700 000 осіб.

Нагадаємо, як змінювалася чисельність російської армії:

Січень 2023 року – 2,04 млн чоловік, у тому числі 1,15 млн військовослужбовців;

– 2,04 млн чоловік, у тому числі 1,15 млн військовослужбовців; Грудень 2023 року – 2,21 млн чоловік, у тому числі 1,33 млн військовослужбовців;

– 2,21 млн чоловік, у тому числі 1,33 млн військовослужбовців; Грудень 2024 року – 2,39 млн чоловік, у тому числі 1,5 млн військовослужбовців.

– 2,39 млн чоловік, у тому числі 1,5 млн військовослужбовців. Березень 2026 року – 2 391 770 чоловік, у тому числі 1,502 млн військовослужбовців.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну путінська армія становила 1,9 млн чоловік, включаючи 1,01 млн військових. До лютого 2022 року Путін змінював чисельність російської армії у листопаді 2017 року.

«Главком» писав, що новий закон Володимира Путіна, який зобов'язує російську поліцію проводити «профілактичну роботу» з ухилянтами від армії, став наслідком неефективності розрекламованого електронного реєстру військовозобов'язаних.

Нагадаємо, Україна має інформацію про підготовку додаткової мобілізації в Російській Федерації. Москва хоче компенсувати високі втрати російської армії на окупованій території. Політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Ідеться щонайменше про десятки тисяч додатково.