Держдеп США привітав привітав росіян з днем Росії

Вашингтон продовжує підтримувати мирне врегулювання війни між Росією та Україною

Державний секретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів привітав російський народ із Днем Росії, який відзначають 12 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держеп США.

У заяві, опублікованій Державним департаментом США, Рубіо зазначив: «Від імені Сполучених Штатів Америки вітаю російський народ з Днем Росії».

Водночас очільник американської дипломатії наголосив, що Вашингтон продовжує підтримувати мирне врегулювання війни між Росією та Україною. «Сполучені Штати залишаються відданими просуванню мирного вирішення російсько-української війни», – йдеться у заяві.

Також Рубіо висловив сподівання, що досягнення тривалого миру сприятиме більш стабільному майбутньому для російського народу та допоможе вибудувати конструктивніші відносини між США та Росією.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час транзитної зупинки в Кишиневі поспілкувався із представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили підготовку до саміту G7, перспективи дипломатичного врегулювання війни та позицію Росії. За словами глави держави, американські переговірники позитивно оцінили позицію України та висловили готовність активно працювати над просуванням дипломатичних зусиль найближчими тижнями.

Як повідомлялось, у Кремлі заявили, що спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер продовжують підтримувати контакти як із Росією, так і з Україною.