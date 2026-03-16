Візит Трампа до Китаю опинився під питанням через Рубіо: що сталося

Єгор Голівець
glavcom.ua
Санкції Китаю проти Рубіо можуть зірвати дипломатичний візит
фото з відкритих джерел

Пекін нагадав про санкції проти держсекретаря США, запроваджені ще у 2020 році

Державний секретар США Марко Рубіо може зіткнутися з проблемами під час можливого візиту до Китаю у складі делегації президента Дональда Трампа, оскільки перебуває під китайськими санкціями. Про це повдіомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь під час брифінгу відповів на запитання журналістів щодо того, чи буде Рубіо допущений на територію Китаю під час візиту президента США Дональда Трампа.

«Китайські санкції були спрямовані проти слів і дій пана Рубіо щодо Китаю в той час, коли він обіймав посаду сенатора», – заявив Го Цзякунь.

Як зазначається, Пекін запровадив санкції проти Марко Рубіо у 2020 році, коли той був сенатором США. Таке рішення стало відповіддю на його критику Китаю через ситуацію з правами людини в регіоні Сіньцзян, а також підтримку законів і санкцій США проти китайських і гонконгських посадовців.

Китайські обмеження включають заборону на в’їзд до країни та інші санкції. У Пекіні тоді заявляли, що американський політик втручався у внутрішні справи Китаю.

Financial Times також повідомляє, що президент США Дональд Трамп пригрозив відкласти зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном, якщо Китай не допоможе з питанням безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

«Я вважаю, що Китай теж повинен допомогти, адже 90% нафти Китай отримує саме через цю протоку. Ми хотіли б знати про це заздалегідь. Ми можемо відкласти зустріч», – сказав Трамп.

За даними видання, саміт лідерів США та Китаю планувався на кінець березня. Однак тепер американський президент допустив можливість перенесення зустрічі на невизначений термін.

До слова, рішення адміністрації Трампа скасувати санкції США щодо російської нафти в морі ризикує підірвати чотирирічні санкції, спрямовані на стримування військових дій Москви. Крім того, закриття Іраном Ормузької протоки втілює давню мрію радикальних російських чиновників про хаос у світовій енергетиці

