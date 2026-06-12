Зеленський прийняв нового главу Міноборони Латвії

Зеленський обговорив із міністром спільні оборонні проєкти та Drone Deal

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Латвії Райвісом Мелнісом, який прибув до України з першим закордонним візитом після призначення на посаду, пише «Главком».

Під час переговорів сторони обговорили реалізацію формату Drone Deal, який цього тижня був підписаний між Україною та Латвією. За словами Зеленського, співпраця дозволить не лише розвивати спільні проєкти у сфері безпілотних технологій, а й ділитися українським досвідом захисту повітряного простору.

Президент наголосив, що Україна готова допомагати партнерам, які підтримують її від початку російської агресії, та подякував Латвії за послідовну підтримку.

Також сторони обговорили можливості фінансування спільних оборонних проєктів у межах програми SAFE, а також координацію дій у рамках Європейський Союз, НАТО та Joint Expeditionary Force.

Зеленський зазначив, що Київ і Рига мають спільне бачення безпекової ситуації та погоджуються в тому, що головною причиною збереження загроз у регіоні залишається небажання Росії завершувати війну дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, 12 червня, новопризначений міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс прибув до Києва зі своїм першим закордонним візитом після вступу на посаду.

До слова, що президент України Володимир Зеленський підписав із прем’єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом угоду Drone Deal. Документ передбачає довгострокову співпрацю у сфері безпілотних технологій, спільного виробництва та зміцнення оборонних спроможностей. Під час зустрічі сторони також обговорили посилення української протиповітряної оборони та санкційний тиск на Росію, зокрема проти її тіньового флоту.