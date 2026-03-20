Скільки ударів завдали Ізраїль та США по Ірану за три тижні: підрахунок WSJ

Дим над Тегераном після ударів США та Ізраїлю 28 лютого

Ізраїль та США оголосили про початок операцій проти Ірану 28 лютого

З початку війни проти Ірану Сполучені Штати та Ізраїль завдали понад 16 тис. ударів по цілях іранського режиму. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на дані американського командування та ізраїльських військових, пише «Главком».

За інформацією Центрального командування США, американські сили уразили щонайменше 7800 цілей, а також пошкодили або знищили понад 120 іранських суден.

Водночас Ізраїль завдав близько 8500 ударів, використавши понад 12 тис. боєприпасів.

Крім того, ізраїльські військові заявили, що також атакували близько 2 тис. цілей у Лівані, пов’язаних із союзниками Ірану.

За оцінками ізраїльської сторони, системи протиповітряної оборони перехоплюють понад 90% повітряних загроз.

Як повідомлялось, Сполучені Штати та Ізраїль планували завдати ударів по Ірану на тиждень раніше, однак відклали операцію з розвідувальних і оперативних причин, зокрема через погодні умови.

Що відомо про операцію Ізраїлю та США проти Ірану

28 лютого Ізраїль оголосив надзвичайний стан і атакував Іран. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив, що рішення про удар було ухвалено для випередження ворожих планів. Трохи згодом президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну військову операцію в Ірані. «Ми знищимо загрозу з боку жорстокого іранського режиму», – сказав Трамп.

Того ж дня, після ранкових спільних ударів США та Ізраїлю по Тегерану, Іран розпочав масовану відплату, цілячи по американських військових базах у країнах Перської затоки.

2 березня Іран оголосив про перехід країни до військового протистояння з «американо-ізраїльським альянсом». Того дня світові ціни на нафту різко підскочили через загострення навколо Ірану.

За даними Axios, Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 23 лютого провели телефонну розмову, після якої було ухвалене рішення розпочати військову операцію проти Ірану.

Як повідомляє Politico, військове керівництво США розраховує, що бойові дії проти Ірану можуть тривати кілька місяців: орієнтовно до вересня.