Іран заявив про історичну перемогу над США: заява Ради нацбезпеки

Іран погодився на умовне перемир’я та відкриття Ормузької протоки на два тижні

Іранська сторона заявляє, що США нібито погодилися на низку принципових умов

Вища рада національної безпеки Ірану оприлюднила заяву, в якій оголосила про «історичну перемогу» у війні проти США та їхніх союзників, а також повідомила про досягнення ключових домовленостей, пише «Главком».

У заяві стверджується, що Сполучені Штати були змушені прийняти запропонований Іраном 10-пунктний план. «Ворог у своїй незаконній та злочинній війні зазнав історичної поразки», – йдеться в документі.

Іранська сторона заявляє, що США нібито погодилися на низку принципових умов, серед яких:

відмова від подальших атак проти Ірану;

збереження контролю Ірану над Ормузькою протокою;

визнання права на збагачення урану;

зняття санкцій;

виплата компенсацій;

виведення американських військ із регіону.

У заяві також підкреслюється, що Іран разом із союзниками з так званої «осі опору» завдав значних ударів по силах США та Ізраїлю.

«Іран і сили опору після історичної битви змусили ворога опинитися в стані безвиході», – зазначається в тексті.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про готовність призупинити військові дії проти Ірану на два тижні, оголосивши про початок двостороннього перемир’я. За його словами, це рішення пов’язане з досягненням ключових військових цілей і значним прогресом у переговорах щодо довгострокового миру на Близькому Сході.

Згодом стало відомо, що Ізраїль погодився на тимчасове припинення вогню в межах двотижневого перемир’я, оголошеного президентом США Дональдом Трампом.