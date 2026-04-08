Іран заявив про історичну перемогу над США: заява Ради нацбезпеки

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Іран заявив про історичну перемогу над США: заява Ради нацбезпеки
Іран погодився на умовне перемир’я та відкриття Ормузької протоки на два тижні
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Іранська сторона заявляє, що США нібито погодилися на низку принципових умов

Вища рада національної безпеки Ірану оприлюднила заяву, в якій оголосила про «історичну перемогу» у війні проти США та їхніх союзників, а також повідомила про досягнення ключових домовленостей, пише «Главком».

У заяві стверджується, що Сполучені Штати були змушені прийняти запропонований Іраном 10-пунктний план. «Ворог у своїй незаконній та злочинній війні зазнав історичної поразки», – йдеться в документі.

Іранська сторона заявляє, що США нібито погодилися на низку принципових умов, серед яких:

  • відмова від подальших атак проти Ірану;
  • збереження контролю Ірану над Ормузькою протокою;
  • визнання права на збагачення урану;
  • зняття санкцій;
  • виплата компенсацій;
  • виведення американських військ із регіону.

У заяві також підкреслюється, що Іран разом із союзниками з так званої «осі опору» завдав значних ударів по силах США та Ізраїлю.

«Іран і сили опору після історичної битви змусили ворога опинитися в стані безвиході», – зазначається в тексті.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про готовність призупинити військові дії проти Ірану на два тижні, оголосивши про початок двостороннього перемир’я. За його словами, це рішення пов’язане з досягненням ключових військових цілей і значним прогресом у переговорах щодо довгострокового миру на Близькому Сході. 

Згодом стало відомо, що Ізраїль погодився на тимчасове припинення вогню в межах двотижневого перемир’я, оголошеного президентом США Дональдом Трампом.

