Макрон відповів на погрози Трампа про вихід з НАТО

Президент США стверджував, що серйозно розглядає можливість виходу США з НАТО через те, що союзники не підтримали військові дії Вашингтона проти Ірану

Французький лідер розкритикував президента США за його суперечливі заяви про Альянс

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував президента США Дональда Трампа за заяви про НАТО та підрив альянсу «щоденними сумнівами про свої зобов’язання». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

«Я вважаю, що організації та альянси, такі як НАТО, визначаються тим, що залишається несказанним – тобто довірою, яка лежить в їхній основі, і, до речі, це часто стосується військових та стратегічних питань. Якщо ви щодня ставите під сумнів свої зобов’язання, ви розмиваєте саму їхню суть», – сказав він.

Французький лідер зазначив, що всі підписанти Північноатлантичного договору приєдналися до Альянсу і не повинні коментувати все, що відбувається у світі, а просто бути поруч, коли інша сторона цього потребує.

«Нам потрібно бути серйозними, а якщо ви хочете бути серйозними, ви не повинні говорити протилежне тому, що ви сказали напередодні. Я думаю, що тут забагато балачок», – додав очільник Франції.

Крім того, Макрон підкреслив, що початок військової операції для примусового відкриття Ормузької протоки був би нереалістичним. Він закликав до відновлення діалогу щодо врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп погрожує припинити членство США в НАТО. Причиною стала відмова європейських союзників задіяти флот для розблокування Ормузької протоки. Попри радикальність заяви, юридична можливість одностороннього виходу президента з Альянсу залишається предметом дискусій.

Раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що союзники по НАТО не мають чіткого розуміння, якої саме підтримки від них вимагають Сполучені Штати.

До слова, гнів президента США Дональда Трампа на європейських союзників через їхню відмову підтримати війну проти Ірану спровокував найглибшу кризу в 77-річній історії Альянсу. Посилаючись на інтерв'ю з десятками дипломатів та міністрів, нападки американського президента не розкололи Європу, а навпаки – змусили її згуртуватися та терміново шукати механізми оборони на випадок розпаду НАТО.