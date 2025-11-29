Головна Світ Політика
NYT: Трамп і Мадуро обговорили можливу зустріч у США 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: miss.cabul/Shutterstock.com

Із вересня США завдають ударів по підозрюваних у перевезенні наркотиків човнах, що виходять з Венесуели

Президент США Дональд Трамп минулого тижня провів телефонну розмову з лідером Венесуели Ніколасом Мадуро та обговорив з ним можливість особистої зустрічі у Сполучених Штатах. Як пише «Главком», про це повідомляє New York Times із посиланням на кілька поінформованих джерел, пише агентство Reuters.

За даними видання, наразі жодних конкретних домовленостей про проведення зустрічі немає. Якби вона все ж відбулася, це була б перша в історії особиста зустріч між чинним президентом США та Мадуро, якого Вашингтон вважає нелегітимним лідером країни.

Телефонний контакт відбувся на тлі жорсткої риторики Трампа щодо Каракаса та паралельних спроб використати дипломатичні канали. Адміністрація США звинувачує Мадуро в причетності до наркоторгівлі та пов’язує його з так званим «картелем Сонць» (Cartel de los Soles), однак незалежні експерти вказують, що доказів існування чітко структурованого картелю високопосадовців недостатньо.

Водночас із початку вересня США завдають ударів по підозрюваних у перевезенні наркотиків човнах, що виходять з Венесуели та інших країн Латинської Америки. Правозахисники, окремі політики та науковці критикують ці операції як можливі позасудові страти.

На цьому тлі The Washington Post повідомила про випадок так званого «подвійного удару» (double tap) поблизу Тринідаду, коли, за даними джерел, могли бути умисно вбиті ті, хто вижив після першого авіаудару. Пентагон назвав публікацію «оманливою», але вона посилила дискусії щодо законності операцій США в регіоні.

Американські посадовці наголошують, що Вашингтон не вважає військовий та дипломатичний тиск взаємовиключними інструментами. За даними Reuters, у Карибському басейні триває масштабне нарощування військової присутності США, а президент Трамп уже санкціонував таємні операції ЦРУ у Венесуелі. Серед опрацьованих варіантів, за інформацією джерел агентства, – спроба зміни режиму в Каракасі.

Як відомо, Державний департамент США планує офіційно оголосити венесуельський «Картель де лос Солес» іноземною терористичною організацією. За словами держсекретаря Марко Рубіо, структура, очолювана «нелегітимним» лідером Венесуели Ніколасом Мадуро, фактично захопила державні інституції та перетворила їх на інструмент кримінальної діяльності.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливості проведення наземної військової операції американськими військами на території Венесуели. Водночас він висловив готовність особисто зателефонувати венесуельському лідеру Ніколасу Мадуро.

До слова, міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про початок нової військової операції під назвою «Південний спис», спрямованої на боротьбу з наркокартелями в Латинській Америці. Операція координується Об’єднаною оперативною групою Southern Spear у співпраці з командуванням збройних сил США у Південній Америці.

Теги: Дональд Трамп Венесуела наркоторговля

