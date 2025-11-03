Головна Світ Політика
Президент США заявив, що час правління Мадуро добігає кінця

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Президент США заявив, що час правління Мадуро добігає кінця
США не визнають Мадуро законним президентом Венесуели
фото: AP

Раніше ЗМІ писали, що адміністрація Трампа вирішила атакувати військові об'єкти у Венесуелі

Президент США Дональд Трамп заявив, що дні Ніколаса Мадуро як очільника Венесуели добігають кінця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Відповідаючи на питання журналістки, чи дні Мадуро на посаді президента вичерпані, американський лідер заявив: «Я б сказав, що так. Я думаю, що так, так».

На запитання, чи збираються США завдавати ударів по Венесуелі, зважаючи на те, що USS Gerald Ford – найбільший авіаносець у світі – прямує до Карибського басейну, Трамп сказав: «Сумніваюся. Не думаю. Але вони дуже погано з нами поводяться, не лише щодо наркотиків – вони закинули в нашу країну сотні тисяч людей, яких ми не хотіли бачити».

Нагадаємо газета Miami Herald повідомила, що адміністрація Трампа вирішила атакувати військові об'єкти у Венесуелі, і що удари можуть бути завдані в будь-який момент. Також The Wall Street Journal писав, що адміністрація Дональда Трампа визначила цілі для майбутніх ударів по Венесуелі. До списку потрапили військові бази, порти та аеродроми, які, за даними США, використовуються для контрабанди наркотиків.

Нещодавно Трамп публічно визнав, що надав ЦРУ дозвіл на проведення таємних операцій у країні, а Пентагон перекинув до Карибського басейну найсучасніший авіаносець із кораблями супроводу, винищувачами F/A-18 і літаками радіоелектронної боротьби. За останні тижні американські стратегічні бомбардувальники B-52 і B-1 уже здійснювали польоти поблизу узбережжя Венесуели, тестуючи її систему ППО.

До слова, Сполучені Штати розпочали відновлення занедбаної з часів Холодної війни військово-морської бази у Карибському басейні. Як свідчить розслідування Reuters, це може бути підготовкою до можливих військових дій поблизу Венесуели.

Йдеться про базу Roosevelt Roads у Пуерто-Рико, яку було закрито понад два десятиліття тому. Супутникові знімки демонструють, що на об’єкті почалися роботи з очищення та відновлення руліжних доріжок, які ведуть до основної злітно-посадкової смуги.

База Roosevelt Roads, що функціонувала до 2004 року, була однією з найбільших військово-морських баз США у світі та займає стратегічне положення – вона розташована лише за 500 миль від узбережжя Венесуели.

