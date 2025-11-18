Трамп не виключає військової операції у Венесуелі та готовий до розмови з Мадуро

Дональд Трамп готовий поговорити з венесуельським лідером Ніколасом Мадуро щодо ситуації, яка склалася між країнами

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливості проведення наземної військової операції американськими військами на території Венесуели. Водночас він висловив готовність особисто зателефонувати венесуельському лідеру Ніколасу Мадуро. Про це повідомляє «Главком», посилаючись на трансляцію спілкування президента з пресою.

Під час пресконференції Трампу поставили пряме запитання, чи виключає він можливість введення американських військ на територію Венесуели. На це глава Білого дому відповів:

«Ні, я цього не виключаю. Я нічого не виключаю. Нам необхідно розв'язати проблему Венесуели. Вони відправили сотні тисяч людей з в'язниць у нашу країну... ще рік тому мільйони людей перетинали наш кордон, і багато з них прибули з Венесуели. Зокрема, йшлося про банду з Тринідаду і Тобаго», – прокоментував Трамп.

Як відомо, державний департамент США планує офіційно оголосити венесуельський «Картель де лос Солес» іноземною терористичною організацією.

За словами держсекретаря Марко Рубіо, структура, очолювана «нелегітимним» лідером Венесуели Ніколасом Мадуро, фактично захопила державні інституції та перетворила їх на інструмент кримінальної діяльності.

Нагадаємо, у Карибське море зайшов авіаносець США Gerald R. Ford. Це значно посилило американське військове угруповання в регіоні, яке тепер налічує понад 10 бойових кораблів та близько 12 тисяч військовослужбовців.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп був проінформований про варіанти військових операцій у Венесуелі, оскільки він продовжує обмірковувати подальші дії в цій країні.

Трамп ще не вирішив, як діяти, і продовжує зважувати ризики та переваги розгортання масштабної кампанії. Президент раніше висловлював застереження щодо військових дій, спрямованих на усунення Ніколаса Мадуро, побоюючись, що вони можуть виявитися неефективними.

До слова, міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про початок нової військової операції під назвою «Південний спис», спрямованої на боротьбу з наркокартелями в Латинській Америці. Операція координується Об’єднаною оперативною групою Southern Spear у співпраці з командуванням збройних сил США у Південній Америці.