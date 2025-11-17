Рубіо: Венесуельський картель потрапить у список терористичних організацій

Рубіо каже, що рішення США має посилити тиск на режим очільника Венесуели

За словами держсекретаря США, «Картель де лос Солес» причетний масштабного наркотрафіку

Державний департамент США планує офіційно оголосити венесуельський «Картель де лос Солес» іноземною терористичною організацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на держсекретаря США Марко Рубіо.

За словами посадовця, структура, очолювана «нелегітимним» лідером Венесуели Ніколасом Мадуро, фактично захопила державні інституції та перетворила їх на інструмент кримінальної діяльності.

Рубіо підкреслив, що «Картель де лос Солес» причетний до терористичного насильства у співпраці з іншими вже визнаними терористичними угрупованнями, а також до масштабного наркотрафіку в США та країни Європи. Вашингтон розглядає це як загрозу національній безпеці та міжнародній стабільності.

Офіційне рішення Держдепу США може відкрити шлях до нових санкцій та правових механізмів для переслідування членів організації.

Нагадаємо, у Карибське море зайшов авіаносець США Gerald R. Ford. Це значно посилило американське військове угруповання в регіоні, яке тепер налічує понад 10 бойових кораблів та близько 12 тисяч військовослужбовців.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп був проінформований про варіанти військових операцій у Венесуелі, оскільки він продовжує обмірковувати подальші дії в цій країні.

Трамп ще не вирішив, як діяти, і продовжує зважувати ризики та переваги розгортання масштабної кампанії. Президент раніше висловлював застереження щодо військових дій, спрямованих на усунення Ніколаса Мадуро, побоюючись, що вони можуть виявитися неефективними.

До слова, міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про початок нової військової операції під назвою «Південний спис», спрямованої на боротьбу з наркокартелями в Латинській Америці. Операція координується Об’єднаною оперативною групою Southern Spear у співпраці з командуванням збройних сил США у Південній Америці.