Президент США не вважає, що його критика ставить конгресвумен Грін під небезпеку

Дональд Трамп відкинув заяви конгресвумен Марджорі Тейлор Грін про загрозу її життю

Президент США Дональд Трамп відкинув побоювання конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, що його критика може загрожувати її життю, заявивши, що ніякої небезпеки для неї немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.



Напередодні членкиня Палати представників США і трампістка Грін сказала, що критика з боку Дональда Трампа – зокрема те, що він назвав її зрадницею – може «поставити її життя під загрозу».

Трамп на це сказав, що не думає, що життю Грін загрожує небезпека.

«Чесно кажучи, я не думаю, що хтось про неї турбується», – додав президент США, знову назвавши Грін «зрадницею».

Останніми тижнями конгресвумен критикувала Трампа за надмірну увагу до зовнішньої політики та недостатню роботу над внутрішнім порядком денним.

Також Грін увійшла до числа чотирьох республіканців у Палаті представників, які підписали петицію з вимогою провести голосування щодо оприлюднення документів Міністерства юстиції, пов’язаних зі справою Джеффрі Епштейна.

Нагадаємо, що колишня соратниця Дональда Трампа, конгресвумен Марджорі Тейлор Грін заявила, що припиняє використовувати «токсичну» риторику та образливі коментарі. За словами Грін, такі оцінки можуть радикалізувати людей проти неї та поставити її життя під загрозу. Водночас вона публічно перепросила за свої виловлювання.