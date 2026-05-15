Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп анонсував продовження військової кампанії проти Ірану

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Трамп анонсував продовження військової кампанії проти Ірану
Питання перемир'я лишається відкритим
Фото: Getty Images
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Трамп: військовий розгром Ірану – «далі буде»

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що не збирається зупинятися на досягнутому у війні проти Ірану, незважаючи на крихке перемир'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост Трампа в Truth Social та матеріал CNN

Пост із Пекіна

Перебуваючи з візитом у китайській столиці, Трамп опублікував розлогий допис у Truth Social, в якому взявся пояснювати, що насправді мав на увазі лідер КНР Сі Цзіньпін, коли назвав США «державою, що занепадає».

За словами Трампа, Сі говорив виключно про збитки, завдані країні за чотири роки президентства Байдена, – «відкриті кордони, високі податки, розгул злочинності та жахливі торговельні угоди». Натомість до здобутків власної адміністрації Трамп зарахував рекордні фондові ринки, «найкращий ринок праці в історії» та 18 трильйонів доларів іноземних інвестицій.

Найпромовистішою стала фраза про Іран: говорячи про «військове знищення» країни, Трамп додав – «далі буде». Таким чином він фактично анонсував продовження бойових дій попри чинне перемир'я. 

Обіцянка Сі і ядерна «червона лінія»

За словами самого Трампа, Сі Цзіньпін привітав його з «величезними успіхами» американської адміністрації. Водночас CNN повідомляє, що на зустрічі в Пекіні лідери торкнулися й теми поставок зброї: в інтерв'ю Fox News Трамп розповів, що Сі пообіцяв не постачати військове обладнання Тегерану.

Однак питання перемир'я лишається відкритим. Ще перед від'їздом до Китаю Трамп охарактеризував його як таке, що тримається «на великій підтримці життя» – тобто вкрай крихке. Віцепрезидент Джей Ді Венс запевнив, що «прогрес є», проте невідомо, чи виконає Тегеран головну умову Трампа – відмову від ядерної зброї. 

Тайванське застереження

Окрім іранської теми, саміт затьмарила розмова про Тайвань. На державному банкеті напередодні Сі назвав тайванське питання «найважливішим у китайсько-американських відносинах» і попередив: будь-яке невірне поводження з ним здатне створити «вкрай небезпечну ситуацію». Американо-китайські відносини Сі охарактеризував як «найважливіші у світі» й закликав не дати їм зіпсуватися. 

Нагадаємо, напередодні саміту американська розвідка повідомила, що китайські компанії планують таємний продаж зброї Ірану через треті країни, аби приховати походження вантажів. CNN також писав, що нездатність Трампа здобути швидку перемогу над Іраном підриває довіру до могутності США.

До слова, раніше Трамп звинуватив керівництво Ірану у зриві мирної угоди, назвавши іранських лідерів безчесними політиками. 

Читайте також:

Теги: Тайвань саміт Сі Цзіньпін Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Час виходу збігся з активною війною проти Ірану, тож американське командування перерозподіляє ресурси
Вихід США із Сирії: що приховує обраний маршрут
17 квiтня, 14:54
Глава Білого дому стверджує, що майбутня угода з Тегераном «забезпечить безпеку Ізраїлю»
Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном «за день-два»
17 квiтня, 22:01
Іран звинуватив Трампа у поширенні неправди про ядерні поступки
Іран звинуватив Трампа у поширенні неправди про ядерні поступки
18 квiтня, 00:59
Демократи в Палаті представників США подали резолюцію про імпічмент Трампа
Конгрес США зареєстрував резолюцію про імпічмент Трампа: подробиці
16 квiтня, 09:07
Трамп одночасно погрожує Ірану і говорить про переговори
Трамп пригрозив Ірану ударами, але допустив переговори
21 квiтня, 04:26
Україна запропонувала назвати частину Донбасу «Donnyland» у переговорах
«Donnyland» на Донбасі. Українські переговірники пішли на резонансний крок – NYT
21 квiтня, 17:12

Політика

Один із ключових заводів «Газпрому» зупинив свою роботу після атаки дронів – Reuters
Один із ключових заводів «Газпрому» зупинив свою роботу після атаки дронів – Reuters
Трамп анонсував продовження військової кампанії проти Ірану
Трамп анонсував продовження військової кампанії проти Ірану
Рязанський НПЗ у вогні: Росію масовано атакують безпілотники
Рязанський НПЗ у вогні: Росію масовано атакують безпілотники
NYT: Трамп похвалив Сі Цзіньпіна, Китай висунув умову щодо Тайваню
NYT: Трамп похвалив Сі Цзіньпіна, Китай висунув умову щодо Тайваню
Кислиця: поки Лавров летів до Делі, Росія вбивала дітей в Україні
Кислиця: поки Лавров летів до Делі, Росія вбивала дітей в Україні
Командувач Centcom вперше свідчив перед Конгресом після початку війни з Іраном
Командувач Centcom вперше свідчив перед Конгресом після початку війни з Іраном

Новини

Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
13 травня, 05:59

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua