Трамп анонсував продовження військової кампанії проти Ірану

Трамп: військовий розгром Ірану – «далі буде»

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що не збирається зупинятися на досягнутому у війні проти Ірану, незважаючи на крихке перемир'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост Трампа в Truth Social та матеріал CNN.

Пост із Пекіна

Перебуваючи з візитом у китайській столиці, Трамп опублікував розлогий допис у Truth Social, в якому взявся пояснювати, що насправді мав на увазі лідер КНР Сі Цзіньпін, коли назвав США «державою, що занепадає».

За словами Трампа, Сі говорив виключно про збитки, завдані країні за чотири роки президентства Байдена, – «відкриті кордони, високі податки, розгул злочинності та жахливі торговельні угоди». Натомість до здобутків власної адміністрації Трамп зарахував рекордні фондові ринки, «найкращий ринок праці в історії» та 18 трильйонів доларів іноземних інвестицій.

Найпромовистішою стала фраза про Іран: говорячи про «військове знищення» країни, Трамп додав – «далі буде». Таким чином він фактично анонсував продовження бойових дій попри чинне перемир'я.

Обіцянка Сі і ядерна «червона лінія»

За словами самого Трампа, Сі Цзіньпін привітав його з «величезними успіхами» американської адміністрації. Водночас CNN повідомляє, що на зустрічі в Пекіні лідери торкнулися й теми поставок зброї: в інтерв'ю Fox News Трамп розповів, що Сі пообіцяв не постачати військове обладнання Тегерану.

Однак питання перемир'я лишається відкритим. Ще перед від'їздом до Китаю Трамп охарактеризував його як таке, що тримається «на великій підтримці життя» – тобто вкрай крихке. Віцепрезидент Джей Ді Венс запевнив, що «прогрес є», проте невідомо, чи виконає Тегеран головну умову Трампа – відмову від ядерної зброї.

Тайванське застереження

Окрім іранської теми, саміт затьмарила розмова про Тайвань. На державному банкеті напередодні Сі назвав тайванське питання «найважливішим у китайсько-американських відносинах» і попередив: будь-яке невірне поводження з ним здатне створити «вкрай небезпечну ситуацію». Американо-китайські відносини Сі охарактеризував як «найважливіші у світі» й закликав не дати їм зіпсуватися.

Нагадаємо, напередодні саміту американська розвідка повідомила, що китайські компанії планують таємний продаж зброї Ірану через треті країни, аби приховати походження вантажів. CNN також писав, що нездатність Трампа здобути швидку перемогу над Іраном підриває довіру до могутності США.

До слова, раніше Трамп звинуватив керівництво Ірану у зриві мирної угоди, назвавши іранських лідерів безчесними політиками.