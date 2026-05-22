Рубіо заявив, що США віддають перевагу мирній угоді з Кубою

Аліна Самойленко
Рубіо: Перевага Трампа завжди полягатиме в мирній угоді, укладеній шляхом переговорів. Це завжди наша перевага. Це залишається нашою перевагою щодо Куби
Водночас Марко Рубіо зазначив, що США сумніваються у нинішньому керівництві Куби 

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати прагнуть вирішити розбіжності з Кубою мирним шляхом, проте Білий дім має серйозні сумніви щодо можливості досягти дипломатичного врегулювання з поточним урядом у Гавані. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

За словами Рубіо, для адміністрації Дональда Трампа укладена шляхом переговорів мирна угода завжди залишатиметься головним пріоритетом, зокрема й у кубинському питанні. Водночас держсекретар відверто визнав, що ймовірність такого сценарію є невисокою, зважаючи на те, з ким саме Вашингтону доводиться мати справу на острові.

Протягом останніх місяців високопосадовці США у сфері національної безпеки, включаючи самого Марко Рубіо та керівника ЦРУ Джона Реткліффа, проводили зустрічі з кубинськими чиновниками задля обговорення потенційного покращення відносин. Проте американська сторона залишилася незадоволеною результатами цих дипломатичних зусиль. Це призвело до того, що минулого тижня Вашингтон запровадив проти кубинського уряду нові санкції. Рубіо підкреслив, що за багато років Гавана звикла просто тягнути час в очікуванні зміни американських адміністрацій, але цього разу виграти чи викупити час у них не вийде, оскільки США налаштовані вкрай серйозно та зосереджено.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи готові США застосувати силу на Кубі для зміни політичного режиму, держсекретар знову наголосив на перевазі дипломатичного шляху. Проте він зауважив, що президент завжди має можливість зробити все необхідне для захисту національних інтересів. Рубіо також категорично заперечив припущення преси, що такі дії нагадують «державотворення», наполягаючи, що йдеться виключно про усунення загрози національній безпеці Сполучених Штатів.

Як відомо, американська федеральна прокуратура офіційно звинуватила Рауля Кастро у знищенні цивільних літаків у 1996 році, на бортах яких перебували емігранти з Маямі. Цей крок збігся в часі з посиленням тиску з боку адміністрації Дональда Трампа на кубинський режим. 

Оприлюднений у Маямі обвинувальний акт закидає 94-річному Кастро організацію вбивства та збиття двох беззбройних літаків гуманітарної організації «Брати на порятунок». Разом із ним у справі проходять ще п'ятеро осіб, зокрема троє військових пілотів Куби.

Нагадаємо, президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що військова агресія з боку США призведе до кровопролиття та непередбачуваних наслідків. 

На тлі зростання напруженості між країнами кубинський лідер запевнив у соцмережі X, що Гавана не має агресивних планів чи намірів проти жодної держави, включно зі США, про що американському уряду добре відомо. Він додав, що Куба вже зазнає багатовимірного тиску, але має повне право на захист, який не може чесно використовуватися як привід для розв'язання війни.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

