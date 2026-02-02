У документах знайдено понад 10 тис. згадок про Москву та Путіна

Справа покійного фінансиста-педофіла Джеффрі Епштейна отримала продовження у оприлюднених понад трьох мільйонах архівних документів. Файли проливають світло на ймовірні зв’язки мільярдера з російськими спецслужбами. Згідно з матеріалами, мережа Епштейна могла бути масштабною операцією КДБ/ФСБ із залучення впливових осіб світу в «медову пастку» для збору компромату. Файли вказують на те, що Епштейн неодноразово контактував із російським диктатором Володимиром Путіним навіть після свого першого засудження у 2008 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Як зазначає видання, аналітики розвідки вважають, що Епштейн увійшов у світ шпигунства через медіамагната Роберта Максвелла (батька Гіслен Максвелл), якого називають агентом Кремля з 1970-х років. Максвелл міг відмивати російські кошти на Заході за допомогою Епштейна. Обидва фігуранти загинули за загадкових обставин: Максвелл випав за борт яхти в 1991-му, а Епштейна знайшли повішеним у камері в 2019-му.

Останні файли Епштейна містять 1056 документів, у яких згадується російський диктатор Володимир Путін, та 9629 документів, у яких згадується Москва. Електронні листи свідчать, що Епштейн планував особисті аудиєнції з російським диктатором:

2011 рік: Обговорення поїздки до Росії для зустрічі з Путіним.

2014 рік: Спроба залучити співзасновника LinkedIn Ріда Гоффмана до поїздки в РФ. Зустріч нібито скасували лише після того, як Росія збила літак MH17 над Україною.

2018 рік: Епштейн пропонував Кремлю «інструкції» щодо того, як маніпулювати Дональдом Трампом перед самітом у Гельсінкі.

Видання підкреслює, що джерела в розвідці стверджують, що Епштейн використовував «російських сутенерів» для постачання дівчат на свій приватний острів. Метою було створення «найбільшої у світі операції з шантажу».

«Ендрю, Білл Гейтс, Дональд Трамп, Білл Клінтон та всі інші займають компрометуючі позиції на острові, що кишить технологіями. Це найбільша у світі операція з маніпуляцій з медом», — повідомило джерело видання.

Документи містять суперечливі дані про найвідоміших друзів Епштейна. Зокрема Епштейн пропонував принцу Ендрю знайомство з «красивою 26-річною росіянкою», яка згодом виявилася жертвою торгівлі людьми. Також документи містять згадки про Білла Гейтса. У листуванні згадується запит на ліки після контактів із «російськими дівчатами», хоча сам Гейтс це категорично заперечує.

Колишня лідерка пропутінського руху «Наші» Маша Дрокова також фігурує у звітах ФБР як особа, що була близька до Епштейна та могла займатися промисловим шпигунством у Кремнієвій долині.

Як відомо, помічник директора російського фонду «Росконгресс» Роман Чуков і екскоординатор прокремлівського руху «Наші» Марія Дрокова вели листування з американським фінансистом, сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.