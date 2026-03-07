Швеція затримала судно з українського санкційного списку

Йдеться про вантажне судно Caffa довжиною близько 96 метрів

Шведська берегова охорона взяла під контроль корабель без чіткого прапора

Шведська берегова охорона взяла під контроль вантажне судно, яке підозрюють у відсутності громадянства, у територіальних водах Балтійського моря біля узбережжя міста Треллеборг. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

«Берегова охорона взяла під контроль судно з незрозумілим статусом прапора, яке підозрюється у відсутності громадянства», – йдеться у заяві.

Йдеться про вантажне судно Caffa довжиною близько 96 метрів. За даними сервісу відстеження суден MarineTraffic, воно ходило під прапором Гвінеї, однак шведська влада вважає його судном без громадянства відповідно до національного та міжнародного законодавства.

За інформацією шведської поліції, судно також підозрюють у використанні чужого прапора.

Міністр цивільної оборони Швеція Карл-Оскар Болін заявив, що судно входить до санкційного списку України.

За його словами, структура власності корабля залишається незрозумілою, а також існують підозри, що він не має страхування. Крім того, раніше судно могло змінити прапор з російського на гвінейський.

Наразі берегова охорона розпочала попереднє розслідування за підозрою у порушенні морського права та непридатності судна до плавання. На борту працюють фахівці, які перевіряють технічний стан судна, опитують екіпаж і збирають докази.

Нагадаємо, 1 березня, Бельгія та Франція затримали нафтовий танкер, що належить російському тіньовому флоту. Судно супроводили до порту Зебрюгге, де його пізніше заарештували.