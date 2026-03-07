Головна Світ Політика
Іран завдав удару по аеропорту в Дубаї (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Іран завдав удару по аеропорту в Дубаї (відео)
Наразі відомо про вибухи в районі терміналів
фото: скріншот з відео

Аеропорт був вимушений тимчасово зупинити всі рейси на зліт та посадку

Сьогодні вранці, 7 березня 2026 року, стало відомо про повітряну атаку на міжнародний аеропорт у Дубаї (ОАЕ). За попередніми даними, удар був здійснений з території Ірану за допомогою групи ударних безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на aljazeera.

За повідомленнями джерел, атака була спрямована на ключову інфраструктуру аеропорту.

Наразі відомо про вибухи в районі терміналів.

Місцеві служби екстреної допомоги працюють над ліквідацією наслідків займань, які виникли внаслідок влучань. Інформація про постраждалих наразі уточнюється, пасажирів евакуюють із терміналів до безпечних зон.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю повідомила, що розпочала нову хвилю ударів по цілях в іранській столиці. У Тегерані пролунала серія потужних вибухів

Що відомо про операцію Ізраїлю та США проти Ірану

28 лютого Ізраїль оголосив надзвичайний стан і атакував Іран. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив, що рішення про удар було ухвалено для випередження ворожих планів. Трохи згодом президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну військову операцію в Ірані. «Ми знищимо загрозу з боку жорстокого іранського режиму», – сказав Трамп.

Того ж дня, після ранкових спільних ударів США та Ізраїлю по Тегерану, Іран розпочав масовану відплату, цілячи по американських військових базах у країнах Перської затоки.

1 березня стало відомо про загибель верховного лідера Ірану аятоли  Алі Хаменеї. Тоді Іран оголосив 40-денну жалобу за Хаменеї та пообіцяв помститися за нього.

2 березня Іран оголосив про перехід країни до військового протистояння з «американо-ізраїльським альянсом». Того дня світові ціни на нафту різко підскочили через загострення навколо Ірану. 

Станом на 7 березня бойові дії між сторонами продовжуються.

За даними Axios, Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 23 лютого провели телефонну розмову, після якої було ухвалене рішення розпочати військову операцію проти Ірану.

Як повідомляє Politico, військове керівництво США розраховує, що бойові дії проти Ірану можуть тривати кілька місяців: орієнтовно до вересня. 

