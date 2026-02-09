Трамп назвав «ляпасом для США» шоу у перерві Супербоула

Трамп заявив, що шоу в перерві Супербоула «було жахливим»

Президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social розкритикував шоу, яке відбулося в перерві фінального матчу північноамериканської Національної футбольної ліги (NFL). Про це інформує «Главком».

Суперболу-2025: що відомо

Супербоул (фінальна гру сезону в американській Національній футбольній лізі (НФЛ)) пройшов у ніч на 9 лютого 2026 року. Переможцем матчу став «Сіетл Сіхокс», який переграв «Нью-Інгленд Петріотс» (29:13).

Цього року хедлайнером традиційного шоу у перерві став пуерторіканський репер Bad Bunny.

У руках володаря «Греммі» був спеціально виготовлений м'яч, на якому було написано «Разом ми – Америка». Під час виступу він сказав «God Bless America» ​​і перерахував країни Північної та Південної Америки. Також у перерві виступили Ріккі Мартін та Леді Гага.

Супербоул – одна з головних спортивних подій у світі, лише у США його дивиться кожен третій американець.

Заява Трампа

«Шоу в перерві було жахливе, одне з найгірших в історії. Воно не має сенсу, є образою величі Америки і не відповідає нашим стандартам успіху, креативності чи досконалості.

Ніхто не розуміє жодного слова з того, що говорить цей хлопець, а танці огидні, особливо для маленьких дітей, які дивляться їх з усіх куточків США та всього світу.

Це шоу – просто ляпас нашій країні, яка кожен божий день встановлює нові стандарти та рекорди», – написав Трамп.

