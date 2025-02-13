Білий дім приховуватиме інформацію про гостей Трампа

Публікація даних про відвідувачів резиденції президента США не вважається обов'язковим правилом

Білий дім припинить публікувати інформацію про відвідувачів президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це пише видання Washington Examiner із посиланням на джерело в адміністрації Трампа.

«Білий дім не публікуватиме звіти про відвідувачів під час другого терміну президента Дональда Трампа», – повідомило джерело.

Таким чином, зазначає видання, Трамп повернувся до практики свого першого президентського терміну – публікація даних про відвідувачів американського лідера була практикою за Джо Байдена та Барака Обами, який перший зробив цю інформацію публічною.

Ні Білл Клінтон, ні Джордж Буш-молодший під час перебування на посаді президента Сполучених Штатів не публікували ці дані на добровільній основі.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися в Саудівській Аравії.