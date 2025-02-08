На Алясці знайдено зниклий літак: 10 людей загинули

Семеро людей, які перебувають всередині, дістати неможливо через стан літака

Берегова охорона Сполучених Штатів Америки знайшла уламки невеликого літака, який раптово втратив висоту 6 лютого і зник безвісти з 10 людьми на борту. Працівники берегової охорони виявили тіла трьох людей, решта пасажирів перебувають всередині літака. Про це повідомляє Reuters.

Семеро людей, які перебувають всередині літака, дістати неможливо через стан повітряного судна. Уламки в сніговій місцевості були виявлені в 34 милях (55 км) на південний схід від Нома.

Повідомляється, що літак Cessna 208B Grand Caravan з пілотом і дев’ятьма дорослими пасажирами зник безвісти на шляху з Уналакліта у четвер, 6 лютого. За даними берегової охорони, літак зник приблизно за 12 миль (19 км) від берега над крижаними водами Нортон-Саунду, що є частиною Берингового моря.

Радари показали, що літак різко впав на висоті та швидкості. Причини падіння невідомі. Родини тих, хто перебував на борту, були повідомлені, але імена не розголошуються.

Триває розслідування.

До слова, вранці 7 лютого, в бразильському місті Сан-Паулу сталася авіакатастрофа, внаслідок якої загинуло двоє людей. Ще кілька осіб отримали поранення.

Раніше повідомлялось, що рятувальники у Вашингтоні завершили операцію на річці Потомак, куди впали пасажирський літак і військовий гелікоптер в результаті авіакатастрофи, повідомляють представники екстрених служб. Всього з води дістали 67 тіл.