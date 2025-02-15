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Путін видав Трампу одного американця та одразу затримав іншого

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Путін видав Трампу одного американця та одразу затримав іншого
Американець прибув рейсом зі Стамбула
фото: РБК-Україна

Громадянина Америки затримали в аеропорту з великою кількістю наркотиків

У аеропорту «Внуково» затримали громадянина США, у багажі якого нібито виявили мармелад із канабісом. Арешт відбувся відразу після обміну ув’язненими між США та Росією: Вашингтон повернув свого громадянина Марка Фогеля, а Москва – Олександра Винника. Про це повідомило російське онлайн-видання «Агентство. Новости».

За даними митної служби, американець прибув рейсом зі Стамбула. У багажі чоловіка нібито знайшли півкілограма марихуани, замаскованої у мармеладних драже. Громадянина США Байєрса К. У. взяли під варту та висунули обвинувачення у контрабанді наркотиків у значному розмірі, що передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, спеціальний посланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф 11 лютого відвідав Москву, аби забрати американця Марка Фогеля, який провів понад три роки за ґратами за звинуваченням у зберіганні наркотиків. Про це у соцмережі X повідомив радник президента США з національної безпеки Майк Волц та йдеться у новині New York Times.

«Президент Трамп, Стів Віткофф і радники президента провели переговорипро обмін, який є проявом доброї волі з боку росіян», – заявив Волц. Він не надав жодних подробиць про те, чи звільнили Сполучені Штати когось у відповідь, або які кроки зробила адміністрація Трампа, щоб домогтися звільнення Фогеля.

Згодом обраний президентом США на посаду спеціального посланника у справах із заручниками Адам Бьолер у коментарі CNN заявив, що США звільнили ув'язненого Росією американського вчителя Марка Фогеля. Нині він уже перебуває на території Сполучених Штатів.

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Теги: наркотики США росія обмін звільнення Вашингтон арешт Дональд Трамп путін

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