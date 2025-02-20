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Голова Пентагону відправить у відставку генералів, які не підтримують Трампа – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Голова Пентагону відправить у відставку генералів, які не підтримують Трампа – ЗМІ
За словами співрозмовників, Гегсет розглядає можливість звільнення або відсторонення генералів і старших офіцерів вже на цьому тижні
фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Звільнення також загрожують тим топвійськовим, хто працював над просуванням програм різноманітності та інклюзивності (DEI)

Глава Пентагону Піт Гегсет може вже до кінця цього тижня відправити у відставку чи зняти з посад деяких генералів та старших офіцерів, які раніше виступали із заявами, що суперечать політиці американського президента Дональда Трампа. Про це повідомляє ABC News із посиланням на слова американських посадовців, зокрема членів Конгресу.

За словами співрозмовників, Гегсет розглядає можливість звільнення або відсторонення генералів і старших офіцерів вже на цьому тижні.

Зазначається, що звільнення також загрожують тим топвійськовим, хто разом з ексміністром оборони Ллойдом Остіном працював над просуванням у Пентагоні програм різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI).

Як пише агентство, серед потенційних цілей такого звільнення може бути і голова Об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Чарльз Браун, адже за кілька днів до того, як Трамп призначив Гегсета на посаду, той вважав, що Брауна треба звільнити.

Зазначається, що список генералів і старших офіцерів, які можуть бути звільнені чи усунені з посад, уже певний час обговорюється в адміністрації Трампа, хоча їх кількість і терміни реалізації кадрових рішень не вказуються. Так само не відомо, чи присутнє прізвище Брауна в цьому списку.

За словами одного з американських посадовців, однією з підстав для звільнення є «критично важлива місія», але також береться до уваги статус ветерана або дружини військовослужбовця, а також статус військовослужбовця. Процес визначення винятків і скорочень триває, але поки неясно, коли ці співробітники можуть почати отримувати повідомлення про звільнення.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет зробив низку заяв на пресконференції в Брюсселі після зустрічі міністрів оборони країн НАТО у форматі «Рамштайн». Так, він вважає, що Росія не вела бойові дії проти України в період з 2016 по 2020 рік, і російської агресії тоді нібито не було.

Міністр оборони США звернув увагу, що російський диктатор Володимир Путін «реагує на силу». У 2014 році він вторгся до Криму і це сталося «не за президентства Дональда Трампа».

Також міністр припустив, що в рамках мирної угоди між Україною та РФ буде проведено демаркацію, і вона «не влаштує жодну зі сторін». За його словами, «реалізм» – це важлива частина розмови в контексті завершення війни між Україною та Росією.

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Теги: звільнення Піт Гегсет Пентагон США

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