Голова Європарламенту закликає пришвидшити процедуру приєднання України до ЄС

Європейський Союз повинен поставити танки в Україну і прискорити процедуру приєднання країни до блоку

Європейський Союз повинен надавати зброю Україні, а також пришвидшити процедуру приєднання країни до блоку, заявила в середу, 5 жовтня, спікерка Європейського парламенту Роберта Мецола в інтерв'ю AFP.

Українцям «потрібна зброя, щоб повернути свою територію, наприклад, танки Leopard II, які є у кількох країн-членів», – сказала Мецола. Вона пообіцяла озвучити цю позицію під час зустрічі з європейськими лідерами на установчому саміті нового формату «Європейська політична спільнота» за участю 27 країн-членів ЄС та ще 17 країн, які не входять до блоку. Саміт стартує 6 жовтня у Празі.

За її словами, Німеччина, Австрія, Данія, Фінляндія, Греція, Угорщина, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція, а також Норвегія, Швейцарія і Туреччина, які не є членами ЄС, загалом мають близько двох тисяч таких танків.

Мецола зазначила, що країни, які бажають надати танки, отримають відшкодування з фонду ЄС, – Європейського фонду миру – який виділив 2,5 млрд євро на військові закупівлі для України.

«На мою думку, це та дискусія, до якої ми маємо долучитися зараз, особливо тому, що бачимо ескалацію з боку Росії, але також і тому, що з іншого боку Україна успішно витісняє росіян», – заявила вона.

У низці європейських країн є побоювання щодо послаблення власних оборонних потужностей через великі обсяги постачань озброєння Україні. На думку Мецоли, постачання танків Leopard II «не суттєво позначаться» на власній обороноздатності.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент держави-агресорки Росії Володимир Путін має намір продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення за допомогою ядерного випробування на кордонах України. Про це повідомляла британська газета Times з посиланням на військові джерела.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю.

30 вересня Путін вчергове натякнув на можливість застосування ядерної зброї. Він нагадав, що США застосовували ядерну зброю проти Японії під час Другої світової війни, зазначивши, що цим вони «створили прецедент». Про це Путін сказав у своїй промові в Кремлі.