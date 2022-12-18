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Очільниця Європарламенту закликає збільшувати підтримку України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Очільниця Європарламенту закликає збільшувати підтримку України
Мецола вітає нещодавно ухвалені подальші санкції проти Росії
фото з відкритих джерел

Мецола зазначила, що вона «пишається підтримкою, яку Європа пропонує Україні з початку цієї невиправданої війни»

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола закликає міжнародну спільноту збільшувати фінансову і військову підтримку України, яка захищає свою незалежність у війні з Росією. Про це повідомляє Spiegel.

«Цю війну потрібно терміново закінчити. І Україна має виграти цю війну», – сказала Мецола газетам медіагрупи Funke.

За її словами, це означає «більше зброї для України, більше фінансової та гуманітарної допомоги, більше практичної солідарності та більше санкцій проти Росії».

Мецола зазначила, що вона «пишається підтримкою, яку Європа пропонує Україні з початку цієї невиправданої війни» на рівні ЄС, проте, на її думку, Євросоюз може зробити більше, тому вона вітає нещодавно ухвалені подальші санкції проти Росії.

Раніше голова Європейського парламенту Роберта Мецола записала відеопривітання для Збройних сил України з нагоди їхнього професійного свята.

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Теги: Європарламент Україна війна фінансування допомога ЗСУ

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