ISW пояснив, як американські ракети Tomahawk вплинуть на перебіг війни

У зоні досяжності крилатих ракет перебувають щонайменше 1655 російських військових об’єктів

Американські крилаті ракети Tomahawk, дозволять Україні значно послабити бойову ефективність Росії на війні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, українські війська можуть завдавати далекобійних ударів дронами по більшій частині території РФ, але корисні навантаження безпілотників обмежені та не придатні для знищення спеціалізованих об’єктів. На думку фахівців, розвʼязати цю проблему могли б американські далекобійні ракети Tomahawk.

Експерти підрахували, що в зоні досяжності модифікації цих ракет із дальністю ураження 2,5 тис. км перебувають щонайменше 1945 російських військових об’єктів, а в зоні досяжності модифікації з дальністю ударів на 1,6 тис. км – щонайменше 1655 об’єктів.

Фахівці припускають, що удари ракетами з більшою бойовою частиною в глибину ворожого тилу, дозволили б Силам оборони суттєво пошкодити, а можливо і знищити, ключові військові об’єкти на території Росії. «Такими об'єктами можуть бути завод із виробництва дронів Shahed в Єлабузі, Республіка Татарстан, або авіабаза «Енгельс-2» у Саратовській області, звідки Росія піднімає стратегічні бомбардувальники для ударів крилатими ракетами по Україні», – зазначають аналітики.

Нагадаємо, надання Україні сучасних ракет великої дальності Tomahawk може прискорити завершення війни та змінити хід бойових дій.

До слова, Вашингтон розглядає можливість надання Україні далекобійних ракет, але поставки ракет «Томагавк» виглядають малоймовірними, оскільки запаси цієї зброї використовуються для потреб ВМС США та інших стратегічних завдань.