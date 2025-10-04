Дрони атакували другий за потужністю нафтопереробний завод у Росії
Підприємство випускає понад 80 видів продукції, серед яких бензин, дизель, авіаційне пальне, мазут, сірка, сірчана кислота, бітум і розчинники
У ніч на 4 жовтня безпілотники атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Росії – «Кіришінефтеоргсинтез» у місті Кириші, Ленінградська область. Про це повідомляють російські пабліки, пише «Главком».
Місцеві жителі повідомляють у міських чатах про влучання у виробничі установки підприємства та спалахи полум’я на території заводу.
Водночас губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко намагається применшити масштаби інциденту, заявивши, що у Киришах нібито сталося лише «загоряння в промисловій зоні». За його словами, пожежні служби вже працюють на місці.
ТОВ «Кіришінефтеоргсинтез» – найбільше підприємство міста Кириші та одне з ключових у російській нафтохімії. Завод належить холдингу «Сургутнефтегаз» і має потужність переробки близько 19,8 млн тонн нафти на рік.
За відкритими даними, у 2024 році КИНЕФ переробив приблизно 17,5 млн тонн нафти – це близько 6,6% від загального обсягу переробки у Росії.
Нагадаємо, наприкінці вересня атаки дронів вивели з ладу близько чверті російської нафтопереробної промисловості. Через удари БпЛА у вересня чотири НПЗ припинили свою роботу.
У вересні чотири російські НПЗ припинили виробництво після атак безпілотників. Серед них – «Кіришінефтеоргсинтез» у Ленінградській області, який займає друге місце за потужностями в Росії, а також Рязанський НПЗ компанії «Роснєфть», що входить до п'ятірки найбільших.
