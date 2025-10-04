Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Дрони атакували другий за потужністю нафтопереробний завод у Росії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Дрони атакували другий за потужністю нафтопереробний завод у Росії
фото: російські пабліки

Підприємство випускає понад 80 видів продукції, серед яких бензин, дизель, авіаційне пальне, мазут, сірка, сірчана кислота, бітум і розчинники

У ніч на 4 жовтня безпілотники атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Росії – «Кіришінефтеоргсинтез» у місті Кириші, Ленінградська область. Про це повідомляють російські пабліки, пише «Главком».

Місцеві жителі повідомляють у міських чатах про влучання у виробничі установки підприємства та спалахи полум’я на території заводу. 

Водночас губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко намагається применшити масштаби інциденту, заявивши, що у Киришах нібито сталося лише «загоряння в промисловій зоні». За його словами, пожежні служби вже працюють на місці.

ТОВ «Кіришінефтеоргсинтез» – найбільше підприємство міста Кириші та одне з ключових у російській нафтохімії. Завод належить холдингу «Сургутнефтегаз» і має потужність переробки близько 19,8 млн тонн нафти на рік.

Підприємство випускає понад 80 видів продукції, серед яких бензин, дизель, авіаційне пальне, мазут, сірка, сірчана кислота, бітум і розчинники.

За відкритими даними, у 2024 році КИНЕФ переробив приблизно 17,5 млн тонн нафти – це близько 6,6% від загального обсягу переробки у Росії.

Нагадаємо, наприкінці вересня атаки дронів вивели з ладу близько чверті російської нафтопереробної промисловості. Через удари БпЛА у вересня чотири НПЗ припинили свою роботу.

У вересні чотири російські НПЗ припинили виробництво після атак безпілотників. Серед них – «Кіришінефтеоргсинтез» у Ленінградській області, який займає друге місце за потужностями в Росії, а також Рязанський НПЗ компанії «Роснєфть», що входить до п'ятірки найбільших.

Теги: бензин завод пальне росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Осінній призов у збройних силах РФ починається з 1 жовтня
Путін підписав указ про осінній призов
29 вересня, 15:34
Китайських десантників навчають російські спеціалісти
РФ допомагає Китаю готувати вторгнення на Тайвань – The Washington Post
27 вересня, 01:44
Росія веде «повітряну розвідку» в «низьких районах», тобто поблизу аеропортів ФРН
У Німеччині зафіксовано понад сотню інцидентів з дронами поблизу аеропортів
24 вересня, 18:58
Росія щодоби запускає по Україні сотні дронів «Шахед» із термобаричними зарядами. Щодня руйнування і жертви серед цивільного населення
НАТО, США, Україна. У кого є ефективне рішення проти російських «Шахедів»?
22 вересня, 15:00
Власником патенту та головним організатором виробництва УМПБ є російська корпорація «тактичне ракетне озброєння»
Українська розвідка викрила виробників «планеруючої» авіабомби РФ
22 вересня, 13:20
Ворог обстріляв Запоріжжя
Атака на українські міста, прощання з Кірком у США: головне за ніч
22 вересня, 05:49
Олена Івановська наголосила, що мова – це колиска нашої національної душі і наш щит
Переговори з Путіним. Нова мовна омбудсменка визначила «червону лінію»
17 вересня, 11:39
Німеччина закликає до покращення протиповітряної оборони НАТО
Німеччина закликала НАТО збивати російські дрони над Україною
12 вересня, 12:39
Путін та Фіцо обговорювали зустріч з Зеленським
Путін поділився з Фіцо, де може пройти зустріч з Зеленським
6 вересня, 23:59

Соціум

Російські танкери під прицілом: ЄС розробляє юридичну стратегію для арешту у Балтиці
Російські танкери під прицілом: ЄС розробляє юридичну стратегію для арешту у Балтиці
Шторм Емі залишив сотні тисяч людей без світла у Великій Британії та Ірландії
Шторм Емі залишив сотні тисяч людей без світла у Великій Британії та Ірландії
«Питання політичної волі». МАГАТЕ про відновлення роботи Запорізької АЕС
«Питання політичної волі». МАГАТЕ про відновлення роботи Запорізької АЕС
Масштабний блекаут в Іспанії та Португалії у квітні: що спричинило відключення світла
Масштабний блекаут в Іспанії та Португалії у квітні: що спричинило відключення світла
Дрони атакували другий за потужністю нафтопереробний завод у Росії
Дрони атакували другий за потужністю нафтопереробний завод у Росії
Мюнхенський аеропорт вдруге за добу закрився через невідомі дрони
Мюнхенський аеропорт вдруге за добу закрився через невідомі дрони

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua