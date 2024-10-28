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Один із кандидатів у президенти Молдови бойкотує другий тур виборів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Один із кандидатів у президенти Молдови бойкотує другий тур виборів
Ренато Усатий посів третє місце за результатами першого туру президентських виборів у Молдові
скріншот відео

Ренато Усатий розкритикував Майю Санду та Александра Стояногло

Кандидат у президенти Молдови Ренато Усатий, який із результатом 13,79% посів третє місце за результатами першого туру, бойкотуватиме другий тур виборів. Про це він заявив на пресконференції.

Усатий зазначив, що після чотирьох років мандата Майї Санду та трьох років правління її партії «Дія і Солідарність» (PAS) вони не можуть отримати його підтримку. Критика пролунала і в бік проросійської Партії соціалістів Александра Стояногло, який разом із Санду змагатиметься за посаду президента у другому турі.

Щодо Санду Усатий сказав, що президентка і її партія «користуються повагою лише за кордоном».

«Вся команда Санду постійно ображала мене та моїх прибічників. А після першого туру вони нас полюбили… Після того, що було зроблене – не може навіть йтися про підтримку Санду у другому турі», – наголосив політик.

А щодо Партії соціалістів Усатий заявив, що після того, як у 2016 році він підтримав Ігоря Додона, «почалася найбрудніша кампанія проти мене і партії».

«Усіх мерів змушували перейти до Партії соціалістів. Мені заборонили виїхати на операцію за кордон. Був тиск на моїх батьків... А зараз вони називали мене кандидатом Санду! І був тиск з Москви, щоби я знявся з виборів на користь Стояногло», – зазначив він.

Усатий оголосив, що сам не голосуватиме у другому турі виборів президента Молдови і не підтримає жодного з кандидатів. Він закликав своїх прихильників і тих, хто проголосував за нього, самим вирішувати, голосувати чи ні, і за кого саме.

Як відомо, 20 жовтня у Молдові пройшли вибори президента та референдум. Так, 21 жовтня Центральна виборча комісія Молдови підрахувала усі голоси виборців. Для визначення переможця на виборах президента знадобиться другий тур, оскільки жоден з 11 кандидатів не набрав більше ніж 50% голосів.

У трійці лідерів опинилися президентка Молдови і кандидатка на новий термін Майя Санду (правляча партія «Дія і Солідарність») – 42.45% голосів, колишній генпрокурор (2019-2021 рр..) і парламентар Олександр Стояногло («Партія соціалістів») – 25.98%, Ренато Усатий («Наша Партія») – 13.79%.

До слова, олігарх-утікач Ілан Шор заявив про намір юридично оскаржувати підсумки референдуму про вступ Молдови до Євросоюзу і президентських виборів. За словами Шора, розвиток ситуації залежатиме від підсумків другого туру президентських виборів. Також опозиція може оскаржити підсумки президентських виборів через рішення влади Молдови відкрити тільки дві виборчі дільниці в Росії.

Нагадаємо, у період з вересня по жовтень в Республіку Молдова було переведено близько $39 млн з метою виборчої корупції. Про це заявив глава Генерального інспекторату поліції Молдови Віорел Чернеуцану. За його словами, кошти переказували з Росії через застосунок «Промсвязьбанку» (PSB). Схема підкупу виборців почала діяти наприкінці весни, але восени напередодні виборів і референдуму кількість переказів збільшилася.

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Теги: вибори Молдова президент Майя Санду

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