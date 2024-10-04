У Сумах Зеленський відвідав поранених воїнів

Президент відзначив захисників орденами «За мужність» ІІІ ступеня та медаллю «Захиснику Вітчизни»

Президент України Володимир Зеленський відвідав медичний заклад у Сумах, де лікують поранених захисників. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський поспілкувався з воїнами, подякував їм за службу й відзначив орденами «За мужність» ІІІ ступеня та медаллю «Захиснику Вітчизни».

«Дякую вам за службу. Дякую за те, що захищаєте нашу державу, за всі кроки для захисту України. Бажаю вам якнайшвидшого одужання», – сказав президент.

Український лідер також поспілкувався з медиками та подякував їм за те, що вони рятують життя воїнів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав Сумщину. Тут він провів засідання Ставки, а також відвідав воїнів, які беруть участь у Курській операції.

Також Зеленський заслухав доповіді керівника Служби безпеки України, правоохоронців, а також головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо фронту – це й Донецькі напрямки, це й Харківщина, це і південь держави, прикордоння, Курщина.

Раніше президент Володимир Зеленський відвідав госпіталь і відзначив державними нагородами воїнів і медиків, які рятують їхні життя, з нагоди Дня захисників і захисниць України.