Гарріс після зустрічі з Нетаньяху: Не мовчатиму про страждання в Газі

Після зустрічі віцепрезидент заявила, що війна Ізраїлю з ХАМАС є складною

Гарріс пообіцяла не залишатися байдужою до страждань цивільних осіб у Газі





Віцепрезидент США Камала Гарріс заявила, що «мала відверту і конструктивну зустріч» з прем'єр–міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, який прибув у Вашингтон для виступу перед Конгресом і обговорення нової угоди про припинення вогню у Секторі Газа.

Як повідомляє AP, Гарріс підкреслила, що складність війни Ізраїлю з ХАМАС і висловила стурбованість з приводу страждань цивільного населення Гази. Вона наголосила на підтримці права Ізраїлю на самооборону, але також зазначила важливість врахування гуманітарних наслідків.

«Ми не можемо дивитися вбік перед обличчям цих трагедій. Ми не можемо дозволити собі заціпеніти від страждань. І я не буду мовчати», – сказала вона.

Віцепрезидент США зазначила, що разом із президентом Джо Байденом працюють над поверненням американських заручників з Гази і висловила занепокоєння через вбивства та переміщення цивільних осіб. Гарріс підтвердила свою непохитну відданість Ізраїлю, водночас зауваживши, що важливо дотримуватися етичних норм у веденні бойових дій.

У своєму виступі перед Конгресом Нетаньяху захищав дії Ізраїлю, заявивши, що країна бореться зі спільними ворогами Ізраїлю і США. Під час візиту тисячі демонстрантів зібралися біля Капітолію, висловлюючи підтримку палестинцям і закликаючи до арешту Нетаньяху.

Нагадаємо, що Віцепрезидент США Камала Харріс заявила журналістам про свою готовність до дебатів з кандидатом у президенти від республіканців Дональдом Трампом.











